В Эквадоре женщина, найденная живой в гробу, умерла в больнице

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Воскресшая семь дней назад женщина скончалась в больнице в Эквадоре, пишут СМИ
В Эквадоре скончалась пожилая женщина, которую во время подготовления к похоронам обнаружили живой в гробу. Об этом пишет El Universo.
По информации издания, 9 июня 76-летнюю Беллу Монтойа госпитализировали в больницу города Бабаойо. Медики подозревали у женщины инсульт, сердце пациентки останавливалось. Беллу пытались реанимировать, но тело пожилой женщины не реагировало на действия врачей. В результате Монтойа признали мертвой.
В тот же день родственники доставили тело в похоронное бюро, однако в ходе подготовки к погребению заметили, что женщина дышит. Ее отвезли в больницу, однако 16 июня Белла Монтойа скончалась в палате интенсивной терапии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Сети появилось видео смертельного ДТП с российскими туристами в Турции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
По информации издания, 9 июня 76-летнюю Беллу Монтойа госпитализировали в больницу города Бабаойо. Медики подозревали у женщины инсульт, сердце пациентки останавливалось. Беллу пытались реанимировать, но тело пожилой женщины не реагировало на действия врачей. В результате Монтойа признали мертвой.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Сети появилось видео смертельного ДТП с российскими туристами в Турции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян