В Электростали 19-летнему парню сняли скальп из-за зелёных волос

Фото: istockphoto/Khosrork
19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.
Приятели молодого человека сбежали, и он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении. Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую.
«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.
О задержании преступников информации не поступало.
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«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.
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Мария Фирсова