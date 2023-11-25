В Элисте люди насмерть отравились угарным газом

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Три человека скончались, отравившись угарным газом в Элисте, республика Калмыкия.
Об этом сообщила региональная прокуратура. В данный момент организована проверка по факту гибели трёх местных жителей.
Следователи выяснят все обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.
В региональном управлении ГИБДД рассказали, что два человека погибли, ещё двое пострадали. Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино. В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли.
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Следователи выяснят все обстоятельства и детали произошедшего.
В региональном управлении ГИБДД рассказали, что два человека погибли, ещё двое пострадали. Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино. В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли.
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Мария Фирсова