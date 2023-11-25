Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Элисте люди насмерть отравились угарным газом

В Элисте люди насмерть отравились угарным газом

25 ноября 2023, 13:52
Фото: iStock/artolympic

Фото: iStock/artolympic

Три человека скончались, отравившись угарным газом в Элисте, республика Калмыкия.
Об этом сообщила региональная прокуратура. В данный момент организована проверка по факту гибели трёх местных жителей.

Следователи выяснят все обстоятельства и детали произошедшего.


Ранее сообщалось, что три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.

В региональном управлении ГИБДД рассказали, что два человека погибли, ещё двое пострадали. Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино. В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли.

Читайте также:

Под Саратовом фура врезалась в бензовоз, есть погибшие

В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом
#газ
#происшествие
#отравление
#полиция
#следствие
Читайте нас в
В Москве айтишник избил дочь за увлечение компьютерными играми
112: в Москве IT-специалист избил дочь за увлечение компьютерными играми
25 ноября 2023, 13:14

Фото: iStock/Zinkevych

В Москве отец-программист, избил дочь за её чрезмерное увлечение компьютерными играми. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что мужчина, который сам является IT-специалистом, неоднократно избивал свою 13-летнюю дочь за то, что та часто играет в компьютерные игры или сидит в телефоне. 

В итоге ребёнок, уставший от постоянных конфликтов, позвонил в полицию. Медицинские работники выявили у девочки повреждение связок локтевого сустава.

Вызванный в отделение полиции отец ребёнка начал объяснять, что дочь совсем не уделяет внимание учёбе, потому что постоянно играет в компьютерные игры. По его словам, скандалы начинаются тогда, когда он пытается отобрать у дочери телефон или планшет. 

Бывшая жена программиста, с которой проживает дочь, потребовала возбудить уголовное дело в отношении экс-супруга. 

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка для выяснения виноватых с точки зрения закона. 

Читайте также:

Житель ЛНР бросил бомбу в автомобиль с женой и дочерью

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

В Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии
#происшествие
#избиение
#подросток
#компьютер
#игры
#полиция
Читайте нас в
В Братске руководителя детского городского парламента подозревают в педофилии
25 ноября 2023, 12:17

Фото: iStock/demaerre

С заявлением в полицию обратились родители девочки.
Mash пишет, что жертвой оказалась 15-летняя школьница. Якобы наставник слал ей интимные фото, трогал и намекал на интим. По словам родителей, они увидели в телефоне дочери переписку с педагогом, его обнаженные фото и грязные фантазии.

В разговоре с родителями девочка призналась, что 40-летний Сергей С. действительно домогался её последние 3 месяца. 

Педагога задержали и возбудили уголовное дело. 

При этом члены парламента отзываются о задержанном положительно. 

Задержанный является главой детского городского парламента и педагогом-организатором в местном ДК. Мужчина был удостоен почетной грамоты губернатора региона.

Читайте также:

В Петербурге куратора группы анонимных наркоманов обвинили в изнасиловании

Слесарь из Мурманской области попытался совратить школьницу с помощью песни

В Петербурге отец попытался изнасиловать свою 10-летнюю дочь
#насилие
#дети
#подростки
#педофилия
#полиция
Читайте нас в
Под Саратовом фура врезалась в бензовоз, есть погибшие
25 ноября 2023, 11:57

Фото: iStock/Anton Novikov

Три автомобиля - фура, бензовоз и легковушка- столкнулись на трассе в Саратовской области.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что два человека погибли, ещё двое пострадали.

Авария случилась примерно в 9 часов 40 минут (8.40 по мск) в Советском районе рядом с поселком Пушкино.

В ДТП столкнулись бензовоз, грузовик Isuzu и Volkswagen Polo. Водители бензовоза и грузовика погибли. 

Два человека из Volkswagen госпитализированы. 

Сегодня сообщалось о том, что на автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей. Водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район. 

Читайте также:

В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки

В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом

В Санкт-Петербурге нашли скелет в колготках на чердаке дома
#дтп
#авария
#происшествие
#новости
#дорога
Читайте нас в
В Калужской области автобус с детьми попал в ДТП, погиб водитель иномарки
25 ноября 2023, 11:31

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

На автодороге «Малоярославец-Боровск» случилась авария с участием автобуса, который перевозил детей.
По предварительной информации калужского УМВД, примерно 10 утра в районе деревни Уваровское (Боровский район) водитель автомобиля Renault Logan врезался в автобус Фоксбас, который ехал из Калуги в Боровский район.

По данным региональной прокуратуры, экскурсионный автобус перевозил детей. Автобус съехал в кювет. 

Предварительно, водитель иномарки скончался.

«Пострадали шестеро детей из автобуса», - сказано в сообщении ведомства.
Обстоятельства ДТП и количество пострадавших в данный момент устанавливают. 

Читайте также:

В Тюменской области перекрыли движение на трассе из-за смертельного ДТП

При столкновении автобусов и грузовика в Карелии погибли четыре человека

В Махачкале водитель сбил двух девочек, одна из них погибла
#дтп
#аварии
#автобус
#дети
#новости
Читайте нас в
В Тюмени мужчина убил спящую мать ножом
25 ноября 2023, 11:21

Фото: iStock/tiero

В Тюмени суд арестовал 28-летнего мужчину, расправившегося со спящей матерью.
Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. 

По версии следователей, вечером 21 ноября местный житель выпил и нанес 6 ударов кухонным ножом по спящей 61-летней матери. Удары пришлись в область шеи и тела. Женщина погибла.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Сочи арестовали мужчину, которого подозревают в убийстве бывшей жены при их совместном ребёнке, об этом рассказали в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Мужчина нанёс бывшей жене несколько ударов молотком, а затем добил ножом. Женщина скончалась на месте. 

Читайте также:

СК: В Сочи арестовали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены

В Люберцах соцработница убила своего сожителя-подчинённого кухонным ножом

На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме
#родители
#дети
#убийство
#суд
#происшествие
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге нашли скелет в колготках на чердаке дома
25 ноября 2023, 09:19

Фото: istockphoto/Tennessee Witney

Скелет женщины в колготках нашли на чердаке жилого питерского дома.
Об этом РЕН ТВ рассказал источник, который знаком с ситуацией. 

«На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове обнаружили скелет. Он был одет в колготки. Предположительно, останки принадлежат женщине»,- рассказал собеседник РЕН ТВ.
По факту обнаружения скелета началась проверка. Неизвестно, как долго разлагающийся труп пролежал на чердаке.

Ранее сообщалось, что останки людей нашли во время работ на Сетуньском проезде в Москве, где ранее находился ресторан «Гранатовый сад». В данный момент там идут работы по демонтажу подземных коммуникаций, во время которых на глубине 3,5 метра рабочие обнаружили 10 черепов, 17 позвонков, 30 рёбер и десятки других костей, а также две челюсти.

Читайте также:

Под рестораном в центре Москвы обнаружили останки более 10 человек

В Тюменской области нашли мёртвой пропавшую школьницу

Мать три месяца жила с мёртвыми детьми в квартире в Псковской области
#санкт-петербург
#скелет
#новости
Читайте нас в
«Зеркало недели» рассказало о взрывах в Кропивницком
25 ноября 2023, 07:38

Фото: iStock/ponomarencko

В украинском городе Кропивницком (бывший Кировоград, административный центр одноимённой области) прогремела серия взрывов, сообщило издание «Зеркало недели».
В свою очередь, украинский телеканал телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале сообщил о целой серии взрывов в Киеве. По информации репортёров, на столицу Киева выпустили значительное количество беспилотников. Ранее в Киеве объявляли воздушную тревогу.

Кроме того, сирены прозвучали в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной официальным украинским властям части Запорожской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Черниговской областях Украины

«Страна»: В Запорожье слышны взрывы, объявлена воздушная тревога

В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв
#киев
#запорожская область
#воздушная тревога
#взрывы
Читайте нас в
На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме
AP: Виновный в убийстве Джорджа Флойда экс-полицейский Шовин подвергся нападению
25 ноября 2023, 06:03

Фото: iStock/sanchairat

На бывшего полицейского Дерека Шовина, которого осудили за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в тюрьме штата Аризона, где он содержался вместе с ещё четырьмя сотнями заключённых. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.
«Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона», — сказано в сообщении AP.

Кроме того, что Шовина, получившего серьёзные ранения, отправили в больницу, каких-либо других подробностей случившегося журналисты не приводят.

Джордж Перри Флойд-младший — афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года
В 2021 году офицера полиции из Миннеаполиса приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство чернокожего американца. Вскрытие показало, что опасных для жизни травм, которые ему мог нанести Дерек Шовин, эксперты не нашли. 

Читайте также:

Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей

«Не успели»: Мужчину, нападавшего на прохожих с мачете, хотели положить в психбольницу

Экспертиза показала, что Джордж Флойд умер от передозировки
#нападение
#тюрьма
#нож
#сша
Читайте нас в
Пассажир московского электробуса подрался с контролёром
Дептранс Москвы: В Москве пассажир электробуса Рамазанов ударил контролёра
25 ноября 2023, 05:14

Фото: iStock/DoroO

В Москве пассажир электробуса по имени Махомеджан Рамазанов ударил контролера во время поездки. На него завели уголовное дело, по которому он может получить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил Департамент транспорта столицы в своём Telegram-канале.
«В электробусе маршрута Т56 23 ноября Рамазанов в ходе конфликта ударил контролера, публично его оскорблял и нецензурно выражался в салоне. На злоумышленника заведено уголовное дело, предусматривающее наказание до 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали в Дептрансе, сейчас решается вопрос о задержании и заключении под стражу 23-летнего Махомеджана.

Ранее сообщалось, что в трамвае Екатеринбурга между двумя пассажирками трамвая произошёл спор, в результате которого сорокалетняя женщина ударила беременную оппонентку по животу.  Подробности происшествия устанавливаются.

Читайте также:

В трамвае Екатеринбурга избили беременную женщину

Жительница Петербурга едва не откусила нос председателю ТСЖ

Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине
#драка
#москва
#электробус
#пассажир
#дептранс москвы
Читайте нас в
Достижения.рф