В Ельце 14-летний хоккеист умер, надышавшись газом

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14-летний хоккеист команды «Энергия Елец» умер после того, как вдохнул порцию газа из баллончика для зажигалок.
Mash пишет, что спортсмен и его одноклассники таким способом решили отметить 1 сентября. Тело подростка обнаружили 2 сентября в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце. Экспертиза показала, что парень отравился газом, который компания друзей приобрела в местном ТЦ сразу после уроков.
Остальные подростки не пострадали, Хоккеист же начал задыхаться сразу же после первого вдоха. Когда приехала скорая, парень уже не дышал.
Ранее тело 17-летнего подростка было обнаружено в хостеле в центре Москвы. ЧП случилось в хостеле «Кустос» в Лубянском проезде. Парня нашли мёртвым в одном из номеров. Вероятно, он умер ещё ночью. Одна из возможных причин смерти - отравление.
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Остальные подростки не пострадали, Хоккеист же начал задыхаться сразу же после первого вдоха. Когда приехала скорая, парень уже не дышал.
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Мария Фирсова