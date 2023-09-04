В Ельце 14-летний хоккеист умер, надышавшись газом

В одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.