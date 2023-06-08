В Энгельсе в многоэтажке взорвался газ

РИА Новости/Евгений Епанчинцев
В доме выбиты 2 оконные рамы, никто не пострадал
ТАСС пишет, что в Энгельсе в десятиэтажном доме взорвался газ. В здании выбитыми оказались 2 оконные рамы. Никто из жителей не пострадал.
По предварительной информации МЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на 10 этаже. На месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее в жилом доме Дагестана взорвался газ. В дагестанском городе Каспийск произошел взрыв газа в одном из многоквартирных домов, сообщает «РИА Новости». По информации СМИ, на место происшествия быстро прибыли экстренные службы. Известно об одном пострадавшем – мужчина с ожогами доставлен в больницу.
По предварительной информации МЧС, произошёл хлопок газовоздушной смеси в квартире на 10 этаже. На месте происшествия работали 3 пожарных расчёта. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Мария Фирсова