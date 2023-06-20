В Ереване нашли обнаженное и изуродованное тело россиянки после встречи с бывшим парнем

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пишут СМИ
В Ереване россиянку после встречи с бывшим партнером нашли мертвой. Об этом пишет «Курьер.Среда» со ссылкой на СК Армении.
Тело гражданки России с признаками насилия было обнаружено 15 июня. По предварительной информации, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
В настоящее время по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве беременная девушка упала с шестого этажа и выжила. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Тело гражданки России с признаками насилия было обнаружено 15 июня. По предварительной информации, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве беременная девушка упала с шестого этажа и выжила. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян