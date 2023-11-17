В Ереване прогремел взрыв в госуниверситете, погиб человек

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Взрыв произошёл в здании Ереванского государственного университета.
В результате ЧП погиб один человек. По предварительной информации, взрыв произошел в помещении факультета химии, пишет онлайн-издание Oragir.News.
Сотрудник патрульно-постовой службы отравился дымом, принимая участие в эвакуационных работах.
Sputnik Армения сообщает, что у правоохранительных органов нет информации о погибших и раненых. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания.
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«Три человека были доставлены в больницу с ожогами, на месте происшествия обнаружено тело одного погибшего», - сказано в публикации.
Sputnik Армения сообщает, что у правоохранительных органов нет информации о погибших и раненых. Все студенты и преподаватели эвакуированы из здания.
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Мария Фирсова