В Эрмитаж врезался беспилотник

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Гражданский беспилотник разбился о стену Эрмитажа, сообщает «Фонтанка».
Потерпевший крушение квадрокоптер нашли днем 7 сентября. Его обнаружил ведущий сотрудник охраны Зимнего дворца Дмитрий Хащенко во время обхода.
Отмечается, что беспилотник врезался в стену сам, его никто не глушил. При этом, полеты над Санкт-Петербургом строго запрещены.
Квадрокоптер забрали правоохранительные органы.
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«Хозяева квадрокоптера почему-то к нам не обратились, как обычно это бывает. Раньше, когда им можно было летать, часто такие инциденты случались», — прокомментировал ситуацию Хащенко.
Квадрокоптер забрали правоохранительные органы.
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Евгения Парфентьева