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В Европе незнакомец изнасиловал пьяную туристку на пляже

Proto Thema: На греческом острове Иос незнакомец изнасиловал на пляже пьяную туристку
18 августа 2023, 05:54

Фото: iStock/Symeonidis Dimitri

В Европе пьяную туристку во время ночной прогулки по пляжу изнасиловал незнакомец. Об этом пишет Proto Thema.
Инцидент случился на греческом острове Иос. Девятнадцатилетняя отдыхающая из Великобритании отправилась на пляж в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка рассказала, что неизвестный напал на нее около 21:00, после чего мужчина исчез, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.


В настоящее время местная полиция проводит расследование.

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#греция
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МЧС: В Иркутской области загорелся гипермаркет на площади 800 кв. м
18 августа 2023, 06:34

Фото: iStock/MattGush

В городе Усть-Илимск Иркутской области произошел пожар в гипермаркете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
«В 09:15 (04:15 мск) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м», — проинформировали экстренные службы.

Семь человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия МЧС. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов и 18 спасателей.

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#мчс
#происшествия
#пожар
#иркутская область
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«Осторожно, Москва»: Момент взрыва украинского беспилотника в Москва-Сити попал на видео
18 августа 2023, 05:30

Фото: iStock/Naypong

Момент взрыва украинского БПЛА над Экспоцентром попал на домашнюю видеокамеру одного из жителей Москва-Сити. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».




Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.

Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.

По информации тг-канала Mash, упавший в районе Экспоцентра беспилотник — это украинский дрон-камикадзе «Бобер». Аналогичный упал 11 августа упал в районе Живописного моста на северо-западе Москвы. Дальность полёта у него составляет 600–1000 км, в качестве боеголовки — кумулятивный заряд KZ-6.

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#москва
#беспилотник
#взрыв
#видео
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Аэропорт Внуково возобновил работу
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
18 августа 2023, 05:17

Фото: iStock/Fotofantastika

Над аэропортом Внуково открыли воздушное пространство. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash со ссылкой на авиаслужбы.
В настоящее время в очереди на вылет шесть рейсов — в Армению, ОАЭ и Турцию.

Еще семь рейсов перенесли посадку, пять из которых были отправлены в аэропорты Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Минска.

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#москва
#бпла
#аэропорты
#внуково
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Минобороны рассказало про очередной сбитый над Москвой БПЛА
18 августа 2023, 04:48

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Министерство обороны РФ рассказало о том, что «киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника по объектам в Москве и Подмосковье».
По информации военного ведомства, БПЛА после воздействия по нему системой противовоздушной обороны изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Ни жертв, ни возгораний при этом, к счастью, не оказалось.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа  при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений. 

Экстренные службы столицы рассказали, что после падения дрона повреждены 20 квадратных метров на фасаде одноэтажного павильона в районе Краснопресненской набережной.

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В районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство

#бпла
#минобороны рф
#москва
#украина
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Mash: Очевидцы сняли подлет БПЛА к Москва-Сити
18 августа 2023, 04:40

Фото: iStock/lapandr

В Москве 18 августа ночью силами ПВО был ликвидирован беспилотник при попытке пролёта на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин. Очевидцам удалось заснять БПЛА на подлете к Москва-Сити.
Соответствующие кадры публикует Телеграм-канал Mash.



По предварительной информации, он упал на восьмой павильон Экспоцентра. В результате происшествия в здании на площади около 30 кв. м произошло обрушение.

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#беспилотник
#кадры
#происшествия
#пво
#москва
#видео
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В районе аэропорта Внуково закрыто воздушное пространство
18 августа 2023, 04:32

Фото: iStock/aarrows

Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково. Вылеты и прилеты отложены, введен так называемый режим «Ковёр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил о том, что ночью 18 августа  при попытке пролёта на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки которого упали в районе Экспоцентра, не нанеся зданию значимых разрушений.

По сообщению ТАСС, имеется частичное обрушение наружной стены одного из павильонов Экспоцентра на Краснопресненской набережной. Площадь обрушения составила примерно 30 квадратных метров.

UPD. Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме, воздушное пространство открыто для самолётов. Всего
были отложены шесть вылетов, восемь прилетов, из которых посадка пяти рейсов перенесена в другие аэропорты.

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#сергей собянин
#беспилотник
#москва
#аэропорт
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Собянин: При попытке пролёта на Москву силами ПВО уничтожен БПЛА
18 августа 2023, 04:31

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Ночью 18 августа силами ПВО был уничтожен БПЛА при попытке пролёта на Москву. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что обломки беспилотника упали в районе Экспоцентра. По предварительным данным никто не пострадал, зданию не нанесено значимых разрушений.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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#беспилотник
#происшествия
#пво
#москва
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Жители Москвы и Подмосковья сообщают о звуках взрывов
18 августа 2023, 04:09

Фото: iStock/ArtEvent_ET

По сообщению целого ряда Telegram-каналов, среди которых 112, Mash и SHOT, звуки взрывов слышались в районе Красногорска, Одинцова и Москва-Сити. Предварительно, над столицей и областью сработала система ПВО, сбившая беспилотники.




По данным «Базы», за несколько секунд до взрыва в районе башен Москва-Сити очевидцы видели пролетающий беспилотник.
А по информации Telegram-канала 112,  один из дронов упал на Краснопресненской набережной в центре Москвы.

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#беспилотник
#москва
#подмосковье
#пво
#взрывы
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Глава Дагестана Меликов назвал причину взрыва на АЗС в Махачкале
18 августа 2023, 03:47

Фото: РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что основной причиной взрыва на АЗС в Махачкале является недобросовестность предпринимателей и сотрудников надзорных органов.
«Та трагедия, которая произошла, она еще раз подчеркнула, что здесь не только недолжное оказание услуг населению в рамках ст. 238 УК РФ, но и здесь недобросовестность как самих предпринимателей, так и тех надзорных и контрольных органов», — цитируют «Известия» слова Меликова.

Он подчеркнул, что при выполнении определенных условий соответствующие органы должны были давать разрешение на строительство и эксплуатацию и осуществлять последующий контроль. 

В Махачкале 14 августа произошел взрыв на АЗС на окраине города. Площадь последующего возгорания 500 кв.м. В результате происшествия 35 человек погибли. Еще 80 человек получили ранения различной степени тяжести.

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#азс
#взрыв
#дагестан
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