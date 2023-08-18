В Европе незнакомец изнасиловал пьяную туристку на пляже

Фото: iStock/Symeonidis Dimitri
В Европе пьяную туристку во время ночной прогулки по пляжу изнасиловал незнакомец. Об этом пишет Proto Thema.
Инцидент случился на греческом острове Иос. Девятнадцатилетняя отдыхающая из Великобритании отправилась на пляж в состоянии алкогольного опьянения.
Девушка рассказала, что неизвестный напал на нее около 21:00, после чего мужчина исчез, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
В настоящее время местная полиция проводит расследование.
Читайте также:
В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают за изнасилование подростка
Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках
Девушка рассказала, что неизвестный напал на нее около 21:00, после чего мужчина исчез, а пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.
Читайте также:
В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
Бывшего бойца ЧВК «Вагнер» разыскивают за изнасилование подростка
Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках
Диана Аванесян