В Европе уточнили запрет на въезд россиян на личных автомобилях

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Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри уточнил информацию о запрете для россиян на въезд в Европу на личных автомобилях, утверждая, что это правило начало действовать с 2022 года. Он подчеркнул, что несмотря на опубликованное объяснение Еврокомиссии на прошлой неделе, запрет на ввоз в ЕС уже действует значительное время. Ферри также отметил, что члены Евросоюза должны следить за соблюдением санкционных ограничений для российских граждан.
Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что не все предметы из списка запрещенных должны быть конфискованы при въезде в ЕС. Он пояснил, что если российские граждане пересекают границу с личными вещами и одеждой, включенными в список запрещенных предметов, это не означает нарушения санкций.
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Артем Кузьмин