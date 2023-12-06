В Европе задержали организаторов побега Усса из-под домашнего ареста в Италии

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Об этом сообщает Минюст США.
Mash пишет, что, по версии американцев, план побега разрабатывали с января. Сам Усс завербовывал отца и сына Владимира и Бориса Йованчичей. Он договорился с ними о побеге, если будет выдано разрешение на его экстрадицию в США.
Владимир обсудил детали с женой бизнесмена в миланском отеле и получил залог в 10 тысяч евро. Далее мужчине передали ключ-карту для прохода в резиденцию.
В марте, когда итальянский суд принял решение передать россиянина, план начали реализовывать: Борис и сообщники приехали к Уссу, проводили его к машине и уехали. Браслет с ноги сняли с помощью кусачек и выкинули.
Артема Усса доставили в Словению, несколько дней ездили по Хорватии и Боснии, чтобы запутать следы и в итоге остановились в Сербии. Там Усс заплатил Йованчичам 40 тысяч евро, сел в самолёт и отправился в Россию. Борис попался в итальянской провинции, а Владимир в Хорватии.
Америка планирует настаивать теперь уже на их экстрадиции.
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Владимир обсудил детали с женой бизнесмена в миланском отеле и получил залог в 10 тысяч евро. Далее мужчине передали ключ-карту для прохода в резиденцию.
Артема Усса доставили в Словению, несколько дней ездили по Хорватии и Боснии, чтобы запутать следы и в итоге остановились в Сербии. Там Усс заплатил Йованчичам 40 тысяч евро, сел в самолёт и отправился в Россию. Борис попался в итальянской провинции, а Владимир в Хорватии.
Америка планирует настаивать теперь уже на их экстрадиции.
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Мария Фирсова