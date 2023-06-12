В Финляндии обнаружен окунь, который способен нападать на людей

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В Финляндии у берегов города Турку обнаружен солнечный окунь (Centrarchus macropterus), который может нападать и кусать людей
Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.
«Солнечный окунь делает нерестовые отверстия. Он агрессивно защищает их. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас», —рассказал представитель ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.
При этом больших зубов у окуня нет, но он способен «пощипывать» ими.
Данный вид для Балтийского моря нехарактерный и инвазивный, то есть негативно изменяющий свою новую среду обитания.
Сотрудница Института природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас обратилась к согражданам с просьбой сообщать о случаях обнаружения таких рыб.
Ранее океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву. Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов объяснил РИА Новости, что типичный образ акулы с выступающим из воды плавником при нападении на человека не соответствует реальности.
«Солнечный окунь делает нерестовые отверстия. Он агрессивно защищает их. Если вы случайно проплывете рядом с нерестилищем, окунь обязательно укусит вас», —рассказал представитель ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.
Данный вид для Балтийского моря нехарактерный и инвазивный, то есть негативно изменяющий свою новую среду обитания.
Сотрудница Института природных ресурсов Финляндии Санна Кунингас обратилась к согражданам с просьбой сообщать о случаях обнаружения таких рыб.
Ранее океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву. Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов объяснил РИА Новости, что типичный образ акулы с выступающим из воды плавником при нападении на человека не соответствует реальности.
Мария Фирсова