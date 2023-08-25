В Финляндии задержали лидера группы «Русич», которого Украина требует доставить к себе

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В Финляндии задержали одного из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», гражданина России Яна Петровского. Об этом сообщает телеканал MTV3.
Напомним, что Петровский подозревается в совершении террористических актов на территориях Луганской и Донецкой областей с 2014-2015 годах. В то время группа «Русич» принимала участие в конфликте на Донбассе, выступая на стороне ДНР и ЛНР. Власти Евросоюза уверены, что она имеет какое-то отношение к ЧВК «Вагнер».
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Анастасия Чинкова