В фитнес-клубе в Москве взорвался электрощиток, есть пострадавшие

Фото: РИА Новости/Евгений Козырев
В фитнес-клубе «Зебра» в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
В спортивном комплексе в Тимирязевском районе Москвы произошёл взрыв в электрощитке. Причины случившегося ещё неизвестны.
Пострадал мужчина. Его ударило током, сейчас он находится без сознания.
Сообщается, что на место происшествия едут службы экстренной помощи.
Ранее стало известно, что в подмосковном городе Яхрома вспыхнул пожар на складе с пластиком и резиной. Причины случившегося выясняются. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.
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Пострадал мужчина. Его ударило током, сейчас он находится без сознания.
Ранее стало известно, что в подмосковном городе Яхрома вспыхнул пожар на складе с пластиком и резиной. Причины случившегося выясняются. На месте работают пожарные и другие экстренные службы.
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Анастасия Чинкова