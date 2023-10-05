В ФРГ возбудили уголовное дело из-за посылки со скелетом крокодила

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В Германии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которому отправили посылку со скелетом крокодила. Об этом сообщает Zeit.
Получатель посылки утверждал, что должен был получить копию скелета исчезающего вида. Однако, по результатам экспертизы выяснилось, что скелет крокодила настоящий. В отношении гражданина Германии возбуждено уголовное дело.
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