В ФСБ раскрыли подробности покушения на бывшего депутата Рады Царёва

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Задержанный координатор покушения на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва устроился работать в санаторий, в котором жила жертва, видеозапись с признательными показаниями обнародовала ФСБ.
Напомним, в ночь на 27 октября на бывшего депутата Верховной Рады, предпринимателя Олега Царева было совершено покушение. В политика стреляли. Нападение произошло в санатории им. Кирова в Ялте, где Олег Царев проживает.
При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.
Сегодня сотрудникам ФСБ удалось задержать координатора покушения на депутата. Он уже дал признательные показания и подтвердил, что действовал по указке украинских кураторов.
Задержанный также сознался, что в феврале 2023 года он устроился работать в санаторий, в котором проживал Царёв, чтобы максимально чётко составить план будущего покушения.
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При этом, позже украинское издание заявило, что Царёв является «абсолютно законной целью» для СБУ. На Украине он числится в списках предателей.
Задержанный также сознался, что в феврале 2023 года он устроился работать в санаторий, в котором проживал Царёв, чтобы максимально чётко составить план будущего покушения.
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Евгения Парфентьева