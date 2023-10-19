В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета

В Москве 45-летняя Светлана обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы ее дочь пытался изнасиловать незнакомец. На самом же деле Светлана хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов отучили ее дочь курить электронные сигареты. Об этом сообщает Baza.