В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета

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Главу офиса председателя Высшего переходного совета Гаити Антони Виржини Сен-Пьера похитили вооруженные люди. Об этом пишет Nouvelliste со ссылкой на председателя совета Мирланд Манига.
«Днем 18 октября 2023 года тяжеловооруженные люди в районе Тюржо, Порт-о-Пренс, похитили Антони Виржини Сен-Пьера, главу офиса председателя Высшего переходного совета», — говорится в публикации.
Правительство Гаити в 2023 году достигло соглашения с общественными и политическими организациями о создании Высшего переходного совета, который предназначен для содействия национальному диалогу и участия в реализации реформ, а также подготовке новой конституции.
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