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В Гаити похитили главу офиса председателя Высшего переходного совета

Nouvelliste: В Гаити украли главу офиса председателя Высшего переходного совета
19 октября 2023, 05:24
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Главу офиса председателя Высшего переходного совета Гаити Антони Виржини Сен-Пьера похитили вооруженные люди. Об этом пишет Nouvelliste со ссылкой на председателя совета Мирланд Манига.

«Днем 18 октября 2023 года тяжеловооруженные люди в районе Тюржо, Порт-о-Пренс, похитили Антони Виржини Сен-Пьера, главу офиса председателя Высшего переходного совета», — говорится в публикации.

Правительство Гаити в 2023 году достигло соглашения с общественными и политическими организациями о создании Высшего переходного совета, который предназначен для содействия национальному диалогу и участия в реализации реформ, а также подготовке новой конституции.

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#правительство
#похищение
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В Сети появилось видео жестоких избиений школьников московскими подростками
19 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/Motortion

В Москве и Подмосковье в течение месяца подростки жестоко избивали школьников, снимая происходящее на камеру. Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Shot.
Уточняется, что правонарушителями стали двое несовершеннолетних — этнический азербайджанец и уроженец Таджикистана. С сентября по октябрь они совершали беспричинные нападения на незнакомых школьников и избивали их. Драки происходили в том числе в учебном заведении в Химках и в ТЦ Ходынском бульваре.

В настоящее время подростки задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следователи также проверят, насколько законно фигуранты дела получили гражданство РФ.

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#гражданство
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#следователи
#хулиганство
#тц
#рф
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«Общественное»: В Николаеве прогремели взрывы
19 октября 2023, 02:07

Фото: iStock/Leonid Ikan

В украинском городе Николаев слышны звуки взрывов. Об этом сообщает «Общественное».
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#тревога
#воздушная тревога
#украина
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В Ленобласти ищут женщину, которая сообщила о встрече с медведем и пропала
19 октября 2023, 01:59

Фото: iStock/JMrocek

В Ленинградской области близкие и волонтёры разыскивают 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу. Об этом пишет 47news со ссылкой на добровольцев.
14 октября женщина отправилась за грибами, после чего пропала. Родственники рассказали, что во время беседы с соседкой жительница Санкт-Петербурга успела сообщить, что встретила медведя и заблудилась, а затем перестала выходить на связь.

Волонтёрам за всё время поисков удалось найти лишь несколько следов обуви, но собака не смогла взять по ним след. В настоящее время поиски продолжаются.

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#женщина
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WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, убиты десятки людей
19 октября 2023, 01:22

Фото: iStock/Naeblys

В секторе Газа Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате. В результате происшествия есть убитые и раненые, сообщает WAFA.
«Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#самолёты
#военные
#армия
#война
#сектор газа
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В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1
19 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/Petrovich9

В американском штате Калифорния произошли подземные толчки магнитудой 4,1. Соответствующая информация доступна на официальном сайте Геологической службы США.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано неподалеку от Сан-Франциско около 9:29 по местному времени (19:29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 км, а эпицентр находился в 4,5 км от Ислтона.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.

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#землетрясение
#сша
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Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
18 октября 2023, 23:25

Фото: iStock/dkfielding

Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия.
Трое из нарушителей были задержаны за нападение на стражей правопорядка.

Ранее сообщалось, что 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.



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#нападение
#израиль
#здание
#новости
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Стала известна личность заказчика пентаграммы у квартиры военкора «Известий»
Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора Трушнина оказался 32-летний Волчек
18 октября 2023, 21:53

Фото: iStock/Rafa Jodar

Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина является 32-летний Иван Волчек — гражданин Белоруссии, который переехал на Украину после протестов в Минске. Об этом источник сообщил «Известиям».
Сообщается, что сейчас Волчек находится в Киеве. По данным собеседника, преступник занимается вымогательством у граждан России, а также передачей ложной информации.

Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Задержанными оказались 25-летняя уроженка Республики Северная Осетия - Алания и 28-летний уроженец Кировской области. 

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В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела

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#квартиры
#полицейские
#преступление
#преступники
#журналист
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Челябинцы пострадали в массовой драке в магазине «Красное&Белое»
18 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Массовая драка в Челябинске развязалась в алкогольном магазине «Красное&Белое», сообщает 74.RU.
По информации СМИ, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в.

К месту происшествия съехались несколько карет скорой помощи и полиция. Предварительно, есть пострадавшие. 

В настоящий момент правоохранители разыскивают зачинщика драки.

Никаких официальных комментариев по поводу происшествия пока что не давали.

Ранее в Подмосковье более двадцати мигрантов устроили массовую драку. Происшествие случилось около складов компании X5 Group. Некоторые участники драки были вооружены холодным оружием и кирпичами.

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#челябинск
#драка
#алкоголь
#полиция
#скорая помощь
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Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку
Baza: Москвичка вызвала полицейских, чтобы они отучили её дочь курить вейп
18 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Москве 45-летняя Светлана обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы ее дочь пытался изнасиловать незнакомец. На самом же деле Светлана хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов отучили ее дочь курить электронные сигареты. Об этом сообщает Baza.
Сообщается, что когда полицейские приехали на вызов, то москвичка призналась в своем обмане. Светлане не нравилось, что ее дочь курит, однако повлиять на нее словами не получалось, поэтому женщина решила обратиться к правоохранителям.

Теперь москвичку ожидает проверка по причине ложного вызова полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Электрогорске восьмиклассник скончался после курения электронной сигареты. Мальчик потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Товарищ вызвал скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

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