В Гаити во время ливней погибли более 50 человек

РИА Новости/Артем Токарев
Gazette Haiti пишет, что более 50 человек погибли и около 140 пострадали из-за ливней
Сильнейшие ливни в Гаити привели к гибели минимум 51 человека и ещё примерно 140 пострадали, пишет «Газета. Ру».
18 человек числятся пропавшими без вести, более 800 домов разрушены из-за ливней, которые обрушились на Гаити в выходные.
Ранее на Филиппинах погибли 35 человек из-за наводнения. Природное явление затронуло почти 2 млн человек. Сообщается о 35 погибших, 12 человек получили травмы, 7 пропали без вести. Создано 358 эвакуационных центрах, где были размещены более 120 тысяч человек.
18 человек числятся пропавшими без вести, более 800 домов разрушены из-за ливней, которые обрушились на Гаити в выходные.
Мария Фирсова