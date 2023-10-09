В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте

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Работа гамбургского аэропорта приостановлена.
Причиной остановки работы стало сообщение о бомбе на борту самолёта из Тегерана. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте аэропорта.
Предварительно, на электронную почту федеральной полиции поступило письмо с угрозами о наличии бомбы на одном из рейсов.
На борту данного самолета было 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Борт уже приземлился, всех пассажиров эвакуировали.
Экстренные службы проводят обыск борта и багажа.
Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов», –сказано в сообщении.
На борту данного самолета было 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Борт уже приземлился, всех пассажиров эвакуировали.
Экстренные службы проводят обыск борта и багажа.
Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.
Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.
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Мария Фирсова