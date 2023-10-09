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В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте

09 октября 2023, 14:45
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Работа гамбургского аэропорта приостановлена.
Причиной остановки работы стало сообщение о бомбе на борту самолёта из Тегерана. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте аэропорта.
«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов», –сказано в сообщении.

Предварительно, на электронную почту федеральной полиции поступило письмо с угрозами о наличии бомбы на одном из рейсов.
На борту данного самолета было 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Борт уже приземлился, всех пассажиров эвакуировали.

Экстренные службы проводят обыск борта и багажа.

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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#аэропорт
#самолет
#бомба
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Домработница обокрала квартиру дочери актёра Дмитрия Назарова
09 октября 2023, 14:22

Фото: istockphoto/Motortion

Домработница украла из квартиры 4 млн рублей.
SHOT пишет, что 23-летняя актриса Арина Назарова в субботу вызывала 41-летнюю уборщицу Татьяну. Она следила за порядком на протяжении трёх лет. Ключи актриса Театра имени Маяковского оставила домработнице, и ушла на работу.
 
Вечером, вернувшись домой, девушка обнаружила беспорядок и разбросанные средства для уборки. В одной из комнат была отодвинута тумбочка, из неё исчезли 4 млн рублей. Домработница перестала выходить на связь. В данный момент 41-летнюю уроженку Таджикистана Татьяну разыскивают.

Ранее российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#шоу-бизнес
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«Каннибал из Ленобласти»: Мужчина варил суп из останков гостя
Житель Ленобласти пытался сварить суп из останков гостя
09 октября 2023, 13:53

Фото: iStock/Tennessee Witney

Житель Ленинградской области убил своего друга, а затем попытался сварить из него суп, сообщает 78.RU.
Леденящая кровь история произошла в поселке Мичуринское Ленинградской области.

По версии следствия, к 54-летнему мужчине пришел в гости дург, с которым они принялись распивать спиртные напитки. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес своему приятелю несколько ножевых ранений. Труп мужчины он попытался расчленить, а затем сварить из него суп. 

Странную кастрюлю не плите заметил брат убийцы. Он вызвал на место происшествия полицейский, которые обнаружили в бульоне с картошкой куски тела убитого.

В настоящий момент расчленитель находить в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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#конфликт
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#ленинградская область
#алкоголь
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В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом
09 октября 2023, 13:10

Фото: iStock/mrohana

В школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
Издание «Бердск-Онлайн» пишет, что в распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.

«Если будешь меня еще раз обзывать, это видео попадет ко всем моим друзьям. И я тебя первый ножом. А он тебя шокером. Вот так!», — цитирует издание слова одного из нападавших на ребенка. За кадром слышно звуки электрошокера.
По словам заместителя директора школы Наталья Руппель, инцидент случился 7 октября.

«Мальчики из параллельных классов менялись на уроке физкультуры. Один входили, другие выходили. Потолкались. Один из мальчиков обозвал двух других. Те почувствовали себя оскорбленными. И в таком нелицеприятном формате разобрались», — сообщила учительница. 
После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу. 

Ранее полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.

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#школьники
#школа
#подростки
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В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В Ашкелоне и районах возле Газы прозвучали сирены воздушной тревоги
09 октября 2023, 12:45

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее сообщалось о том, что в Иерусалиме работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.

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#взрывы
#ракеты
#израиль
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В Иерусалиме прогремели взрывы после срабатывания сирен
09 октября 2023, 12:13

Фото: iStock/RamonCast

В Иерусалиме прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Сообщается, что в городе работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. По информации корреспондента РИА Новости, сирены звучат и в Тель-Авиве.

Отмечается, что перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.

Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

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#песков
#рф
#взрывы
#израиль
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Стало известно, когда Берла Лазара выпишут из больницы
Берла Лазара могут выписать из больницы уже на этой неделе
09 октября 2023, 12:09

Фото: istockphoto.com/Motortion

Главного раввина России Берла Лазара, попавшего в больницу с сотрясением мозга, могут выписать уже на этой неделе.
«Состояние стабильное, ему прописали покой, прогнозы – все позитивные. Надеемся, что до конца недели выпишут», – заявил в беседе с АГН «Москва» председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин.

Он добавил, что у Лазара установлено сотрясение мозга.

Раввин Берл Лазар упал во время празднования Симхат Торы в Москве.

Ранее врач эстетической медицины Наталья Михайлова перечислила наиболее эффективные и популярные омолаживающие процедуры. Как передают «Дни.ру», специалист отнесла к ним иньекции ботулотоксина, биоревитализацию и биорепарацию, химические пилинги, контурную пластику, лазерную шлифовку кожи, фотоомоложение и т.д.

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#происшествие
#больница
#медицина
#косметология
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В Санкт-Петербурге 2-летний ребёнок умер после прививки
09 октября 2023, 12:04

Фото: iStock/Alernon77

В Санкт-Петербурге 2-летняя девочка умерла на руках у врачей в детской поликлинике на улице Карпинского.
ЧП случилось после того, как ребёнок прошел вакцинацию. Девочке сделали прививку. Затем она почувствовала недомогание, но мать отказалась от госпитализации дочери, написав расписку.
 
«В связи с этим медики не могли установить наблюдение за ребенком», - рассказал источник РЕН ТВ.
Женщина решила продолжить лечение дома, но спустя несколько дней девочке стало хуже. Родители вызвали скорую. Девочку доставили в ту же поликлинику, где ей и проводили вакцинацию. Но спасти её не удалось.
 
Тело доставлено в морг. Эксперты устанавливают причину смерти. Делом заинтересовалась петербургская полиция.

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#дети
#вакцинация
#прививки
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Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице с сотрясением
09 октября 2023, 10:47

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный раввин России Берл Лазар оказался в больнице из-за тяжелого сотрясения мозга.
Берла Лазара госпитализировали после празднования Симхат Тора в Марьиной Роще. У него диагностировано тяжёлое сотрясение мозга.
 
Симхат-Тора – один из самых радостных праздников еврейского календаря, который празднуется 6 октября вечером.  

Shot пишет, что он танцевал с Торой в субботу во время празднования Симхат Торы в синагоге, упал и получил сотрясение мозга.

«Ребе нам сказал, что мы должны исполнять обычай танцевать с Торой больше, чем всегда. мы должны вложить в танец боль и надежду, веру и уверенность. Так победим! Раввин начал танцевать. И танцевал до полтретьего ночи. А в полтретьего ночи он упал. Не знаю, поскользнулся или столкнулся с кем-то из танцующих»,- рассказал председатель Общественного совета Федерации Еврейских общин России Борух Горин.
Сейчас жизни Лазара ничего не угрожает. Он находится под присмотром медиков. 

Ранее сообщалось, что российского актёра Павла Баршака доставили в больницу с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#чп
#происшествие
#новости
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В аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната
09 октября 2023, 10:23

Фото: iStock/vmargineanu

Во время взрыва гранаты никто не пострадал, мужчина задержан.
По данным Mash, 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.
 
В результате ЧП никто не пострадал. Мужчину доставили в участок для разбирательств. Выяснилось, что его и ранее задерживали за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово сообщила, что при проведении досмотра выяснилось,  что граната  не боевая, а имитация. Она используется для игры в страйкбол. Она сработала в руках пассажира. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял. 

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту Внуково сломались ленты приема багажа.

«Осторожно, Москва» сообщает, что пассажиров отправили на ручную сдачу, поэтому на месте возникла большая очередь.

«Очередь огромная и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слёзы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают», — рассказала одна из пассажирок.
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#аэропорт
#аэропорт домодедово
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