В гараже жителя столицы обнаружили огромный схрон оружия, включая танковое

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В гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое, об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
«Оперативники изъяли из бокса противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, электродетонаторы, капсюли-воспламенители, осколок артиллерийской мины с тротилом, карабины, винтовку, 828 предмета, похожих на патроны, военные дымы и пиротехнику», - прокомментировали ситуацию представители полиции.
В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм.
Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.
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