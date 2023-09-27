Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В гараже жителя столицы обнаружили огромный схрон оружия, включая танковое

В гараже жителя столицы обнаружили огромный схрон оружия, включая танковое

Полиция: У москвича изъяли арсенал, включающий танковое орудие
27 сентября 2023, 14:43
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В гараже 53-летнего жителя Москвы обнаружили целый склад оружия, включая танковое, об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».
«Оперативники изъяли из бокса противотанковые ружья, снаряды, гранаты, мины, электродетонаторы, капсюли-воспламенители, осколок артиллерийской мины с тротилом, карабины, винтовку, 828 предмета, похожих на патроны, военные дымы и пиротехнику», - прокомментировали ситуацию представители полиции.

В гараже также нашли взрывчатое вещество. Как показала экспертиза, москвич хранил у себя бездымный порох промышленного изготовления массой более 380 грамм.


Отмечается, что в квартире фигуранта обнаружили предметы, запрещенные к обороту на территории России.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело.

Читайте также:

Под Челябинском трое молодых людей вывезли в лес мигранта и издевались над ним

Суд в Москве повторно рассмотрит дело «заказавшей» соперницу директора школы

В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу
#уголовное оружие
#москва
#взрывчатка
#гараж
Читайте нас в
На острове Бали задержали голого россиянина
27 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto/grinvalds

На Бали полицейские задержала россиянина, который ходил по улицам голым.
Российский турист объяснил своё поведение лунатизмом, пишет портал Kompas.com.
 
27 сентября местные жители сообщили в полицию, что в общественных местах заметили голого мужчину, которым оказался 34-летний россиянин. Мужчина признался, что страдает лунатизмом и принимает лекарства.
 
Иммиграционные документы россиянина оказались в порядке, поэтому правоохранители ограничились предупреждением.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что джинсы в Северной Корее считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.

Читайте также:

Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»

Тревел-блогерша рассказала, как европейцы относятся к россиянам

Тревел-блогерша Коновалова попала в неловкую ситуацию на популярном курорте
 
#остров
#полиция
#туризм
Читайте нас в
Трое россиян вывезли мигранта в лес, чтобы раздеть и унизить
Под Челябинском трое молодых людей вывезли в лес мигранта и издевались над ним
27 сентября 2023, 14:28

Фото: iStock/nito100

Трое жителей Челябинской области вывезли в лес мигранта, чтобы поиздеваться над ним, сообщает 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации СМИ, фигуранты этого дела, одному из которых 17 лет, выложили видеоролик с издевательствами в интернет самостоятельно. На кадрах видно, что уроженца Таджикистана заставили раздеться, привязали к дереву угрожали пистолетом, а затем накинули веревку на шею и заставили лаять. 

По словам авторов ролика, эти пытки послужили наказанием за то, что мигрант похитил двух 15-летних девочек и надругался над одной из них.

Однако, позже стало известно, что никаких детей мужчина не похищал. Фигуранты написали мигранту от лица девушки в социальных сетях, и пригласили на встречу, а когда потерпевший пришел, то затолкали его в багажник и вывезли в лес. 

Все трое садистов задержаны, против них возбуждено уголовное дело.

Читайте также: 

Башкирские чиновники объяснили, зачем прифотошопили форму погибшему военному

Директор частной столичной школы «заказала» бывшим ученикам жену любовника

Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика и начал его душить
#лес
#мигрант
#интернет
#уголовное мужчина
#челябинск
Читайте нас в
Башкирские чиновники объяснили, зачем прифотошопили форму погибшему военному
27 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/mawielobob

В Башкирии объяснили, зачем прифотошопили погибшего участника СВО на фото с церемонией награждения, сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в сети разгорелся скандал. В июле 2023 года администрация Янаульского района опубликовала фото участника СВО Артура Султангалиева. На фото ему вручают награду за участие в специальной военной операции.

Однако, трогательные кадры оказались неаккуратным фотошопом, который сразу разглядели пользователи сети. Тело Султангалиева было криво «врезано» в фотографию, в то время как сам мужчина находился в больнице с тяжелыми ранениями. 

Башкирские чиновники объяснили, почему решили отфотошопить фото с награждением. Оказалось, что герой СВО в это время действительно проходил лечение, и на награждение пришел в сланцах и шортах (оригинальное фото опубликовал Baza). 

Чтобы опубликовать красивые кадры с награждения, чиновники решили «нарядить» военного в форму, однако, сделать это качественно не получилось.

25 сентября Султангалиев скончался в больнице. 

Читайте также: 

Директор частной столичной школы «заказала» бывшим ученикам жену любовника

В Новосибирске мужчина надел на шею беременной сожительнице ошейник и избил

В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу
#лечение
#фото
#скандал
#герой
#кадры
#администрация
#мужчина
#операции
#пользователи
#чиновники
#сво
#башкирия
Читайте нас в
Под обстрелом Донецка погиб мирный житель
Мэр Кулемзин сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Донецка
27 сентября 2023, 14:00

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате обстрела Донецка погиб мирный житель, заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«По дополнительной информации, в результате обстрела Кировского района также погиб мужчина 1960 года рождения», - прокомментировал ситуацию Кулемзин.

Ранее мэр сообщал, что снаряд попал в крышу жилого дома в Донецке, в результате чего здания получило значительные разрушения. Он также отметил, что под завалами остаются пострадавшие.

По информации Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 585 дней эскалации в ДНР погибли 4703 мирных жителя, в том числе 139 детей. Число пострадавших за это же время составило 5254, среди них 351 ребенок.

Читайте также: 

Огромная воронка образовалась в Калининском районе Саратовской области из-за падения БПЛА

Российским силам удалось хорошо продвинуться и закрепиться в Харьковской области

В Саратовской области сбитый беспилотник был оснащён взрывным устройством
#пострадавшие
#снаряд
#мэр
#днр
#погибший
#алексей кулемзин
#обстрел
Читайте нас в
Директор частной столичной школы «заказала» бывшим ученикам жену любовника
Суд в Москве повторно рассмотрит дело «заказавшей» соперницу директора школы
27 сентября 2023, 13:35

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Москве повторно рассмотрит дело Василисы Масловой, которая заказала убийство жены своего любовника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей Гагаринского суда Москвы.
По информации СМИ, в 2020 году директор одной из частных школ Москвы Маслова задумала расправиться с супругой своего любимого мужчины. Столь важное дело она поручила бывшему ученику Николаю Фролову. Он выполнил приказ педагога – подкараулил женщину и избил ее. Однако, этого Масловой было мало. К делу она подключила еще одного человека, которого когда-то учила – Ирину Погарченко. Вместе с Фроловым они выследили жертву и несколько раз ударили ее ножом. Истекающую кровью женщину подобрали случайные прохожие, к счастью, медикам удалось ее спасти. 

В августе 2022 года Гагаринский суд вынес оправдательные вердикты для Масловой и Погарченко, Фролова же приговорили к 5,5 годам лишения свободы за нанесение тяжких телесных повреждений. 

Однако, позже Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор суда первой инстанции из-за нарушений. Второго октября дело вновь поступит в суд присяжных для повторного рассмотрения.

Читайте также: 

В Москве на улице Большая Косинская тушат сильный пожар в нежилом здании

Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика и начал его душить

В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу
 
 
#суд
#приговор
#дело
#любовь
#убийство
#москва
Читайте нас в
Рубен Варданян арестован
Бывшего министра Нагорного Карабаха Варданяна задержал Азербайджан
27 сентября 2023, 13:13

Фото: iStock/BrianAJackson

Азербайджанская сторона задержала бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, об этом «РБК» рассказала его жена Вероника Зонабенд.
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах (Нагорного Карабаха), был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», - прокомментировала ситуацию Зонабенд.

Отмечается, что Варданян был задержан на КПП в Лачинском коридоре.

Напомним, Варданяна освободили от должности главы Нагорного Карабаха еще в феврале 2023 года. ​Тогда его полномочия передали генпрокурору Гургену Нерсисяну. При этом, в сентября ​2022 года президент России Владимир Путин ​утвердил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

Читайте также: 

Премьер Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Шольцем и Блинкеном

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

Блинкен: CША выступают против применения силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе

 

 
#азербайджан
#задержание
#министр
Читайте нас в
Во Владивостоке учитель физкультуры ударил ученика и начал его душить
27 сентября 2023, 13:09

Фото: iStock/mrohana

Во Владивостоке физрук напал на школьника и попытался его задушить.
Видео появилось в Telegram-канале «Приморье Онлайн». Автор публикации призвал обратить внимание на инцидент и привлечь учителя к ответственности. Сообщается, что физрук, который ударил ученика, сделал это в присутствии учительницы пострадавшего.

Физрук ударил школьника кулаком, а потом начал душить на глазах одноклассников. В СК РФ изучили видеозапись.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама. 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост работала в христианской школе города Люверн.

Читайте также:

В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд

Вернувшиеся с СВО военные избили подростка в трамвае

В детском саду Уфы открыли стрельбу

#учитель
#школа
#насилие
Читайте нас в
В одном из нежилых зданий Москвы вспыхнул страшный пожар
В Москве на улице Большая Косинская тушат сильный пожар в нежилом здании
27 сентября 2023, 12:50

Фото: iStock/Distortion Media

В сеть попали кадры страшного пожара, разгоревшегося в одном из нежилых зданий Москвы, видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
По информации СМИ, кадры горящего здания были сделаны на столичной улице Большая Косинская.

В настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать, однако, огонь уже успел перекинуться на растущие рядом деревья.

О жертвах и пострадавших пока ничего не известно. 

Ранее жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице в Москве оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.

Читайте также: 

Число жертв и пострадавших при пожаре на свадьбе в Ираке достигло 450

В Бенине во время пожара на складе топлива погибли более 30 человек

Mash: В Казани прогремел мощный взрыв на территории промзоны
#возгорание
#кадры
#москва
#пожар
Читайте нас в
В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу
27 сентября 2023, 11:49

Фото: iStock/Motortion

В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 66-летний мужчина напал на 12-летнюю школьницу и изнасиловал ее. В полицию об этом сообщила мать ребенка. Она также отметила, что насилие над ребенком произошло уже второй раз. Первый раз девочка подверглась ему еще в феврале, когда была в гостях у дворника. Почему женщина ранее не обратилась в полицию, неизвестно.

«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, когда она была у него в гостях», - говорится в сообщении.

1 сентября пенсионер опять поймал девочку и вновь изнасиловал ее. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали подозреваемого. С ним проводится работа.

Читайте также:

Хореографа детского театра обвинили в надругательстве над учениками в Москве

Во Владивостоке мужчина напал на ученицу и пытался ее изнасиловать

Учитель музыки пять лет насиловал маленькую ученицу
#насилие
#уголовное пенсионер
#полицейские
Читайте нас в
Достижения.рф