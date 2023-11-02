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В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000

Al Jazeera: число жертв в секторе Газа увеличилось до 9 061
02 ноября 2023, 14:15
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.
Отмечается, что среди погибших 3 760 детей и 2 326 женщин.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сектор газа
#погибшие
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В российском городе возле детсада нашли осколочную гранату
V1.ru: В Волгограде коммунальщики рядом с детским садом нашли осколочную гранату
02 ноября 2023, 14:46

Фото: istock / by sonmez

В Волгограде на улице Удмуртской, возле которой находится детский садик, коммунальщики обнаружили гранату. Об этом сообщает портал V1.ru.
По информации издания, боеприпас увидели в траве, он был завернут в промасленную бумагу. Обнаружив находку, работники коммунального хозяйства вызвали экстренную службу по номеру 112. Но за 20 минут никто так и не приехал.

«Мы тут дежурим, потому что непонятно — настоящая она или нет, сорвана чека или нет», — рассказала одна из сотрудниц.
Отмечается, что в дежурной части военкомата Красноармейского района сообщили, что оперативно выезжать на место таких происшествий является прямой обязанностью полиции.

«Это всё делается только через полицию. Если до сих пор не приехали, то пусть жители еще звонят по 102 и 112», — сказала дежурный. 
Заведующая детским садом воздержалась от комментариев этой ситуации.

Ранее сообщалось, что в Волгограде пенсионерка подорвалась на гранате, которую ей подкинули в огород неизвестные. 

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#портал
#работники
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Суд оштрафовал зоозащитницу, пытавшуюся забрать себе спасенного кота в Москве
02 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/gorodenkoff

Тверской суд в Москве оштрафовал зоозащитницу, которая пыталась забрать себе спасенного из припаркованной в Москве машины кота, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Нашумевшая история о запертом в припаркованной машине хвостатом облетела интернет 1 ноября. Вокруг авто, в котором бросил серый кот, собралась огромная толпа. В том числе за судьбу пленника переживала зоозащитница Наталья Кошанская. Как только спасатели вскрыли машину и достали оттуда животное, Кошанская посадила его в переноску и поехала в участок вместе с полицейскими. На месте женщина, внезапно, отказалась передавать кота в руки полицейских. 

«Суд признал Наталью Кошанскую виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции), и назначил наказание в виде штрафа в 4 тысячи рублей», - прокомментировали ситуацию в суде.

Напомним, сейчас с котиком все в порядке. Заложницей оказалась девочка, которой нет еще и года. Спасенную и накормленную кошку забрала домой сотрудница прокуратуры.

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Mash: В Крыму проверят садик, где детей во время воздушной тревоги уложили спать
#суд
#кот
#спасатели
#москва
#зоозащитник
#штраф
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В Крыму в детсаду воспитанников уложили спать во время воздушной тревоги
Mash: В Крыму проверят садик, где детей во время воздушной тревоги уложили спать
02 ноября 2023, 14:20

Harry Wedzinga

В Крыму воспитанников детского сада уложили спать во время воздушной тревоги.

По данным телеграм-канала Mash, 28-летняя Оксана, жительница Севастополя, привела двухлетнюю дочь на занятия в подготовительную группу. К 11 утра в городе начала звучать воздушная тревога и всех спустили в бомбоубежище.  

Пока в Севастополе звучала сирена, заведующая внезапно решила вернуть детей на тихий чат. Мама девочки спорила, но ее никто не послушал и все дети отправились в кровати. Мама испугалась и решила далеко не уходить от садика. В итоге спустя 20 минут около детского учреждения упали обломки украинских снарядов. За тот день итого было выпущено 8 ракет по полуострову. 

К счастью, никто не пострадал. Сонных детей снова отправили под землю, Оксана же поехала в полицию. Она заявляет, после угроз от заведующей ей пришлось перевести ребёнка в другое учреждение. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.


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#дети
#сотрудники
#тревога
#чат
#воздушная тревога
#крым
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Школьница из Москвы разбила себе голову во время квеста
02 ноября 2023, 14:07

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве восьмиклассница получила травму головы во время прохождения квеста, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, все случилось на квесте опд названием «Час дьявола».

Мистическая игра в жутких декорациях едва не обернулась трагедий. Восьмиклассница сидела на кровати, выполняя одно из заданий квеста, затем она резко вскочила и напоролась на арматуру. 

Школьница прошла квест до конца и призналась маме о травме только спустя некоторое время, будучи дома. Девочку госпитализировали в больницу, о степени тяжести её травмы ничего не сообщается.

Отмечается, что полиция инициировала проверку по факту произошедшего.

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#полиция
#игра
#квест
#школьница
#москва
#травма
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Израильский боец ММА написал на снаряде ЦАХАЛ имя Нурмагомедова
02 ноября 2023, 13:53

Фото: iStock/Alexyz3d

Израильский боец ММА Хаим Гозали написал имена Хабиба Нурмагомедова, Ислама Махачева, Хамзата Чимаева и Белала Мухаммада на снаряде, который предназначен для атаки сектора Газа, фотографию он разместил у себя в социальной сети.
«Это для вас от Хаима Гозали», - такая надпись располагается на боеприпасе под именами бойцов, которые поддерживают Палестину. 

Отметим, Гозали - один из самых известных израильских бойцов ММА. 

Напомним, после удара  армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по больнице в секторе Газа, в результате которого более 500 человек погибли и около тысячи пострадали, Хабиб Нурмагомедов заявил, что Израиль проводит геноцид палестинского народа.

После этого, 31 октября ЦАХАЛ нанесла удар по газовскому лагерю беженцев Джебалия. Как сообщили в МВД Палестины, под ударом были ранены и погибли около 400 человек.

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#израиль
#удар
#сектор газа
#снаряд
#фото
#борьба
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В Москве во время операции на глаза умер пациент
02 ноября 2023, 13:45

Фото: istockphoto/gorodenkoff

72-летний мужчина умер в частной клинике на севере Москвы во время операции на глаза.
«МК» пишет, что ЧП случилось в четверг днём в клинике в Чапаевском переулке. 72-летнему пациенту проводили антиглаукомную операцию под общим наркозом. После операции мужчину перевели в палату, где он внезапно умер. Причину случившегося устанавливают. Следователи проверяют препараты, которые вводили пациенту.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла. Школьница принимала ванну в Ачинске, пока родителей не было дома. Девочка поставила телефон на зарядку и листала социальные сети. В какой-то момент школьница не удержала телефон и уронила его. Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током ребёнок скончался. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.

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Беременная актриса Прия умерла в 35 лет
#москва
#пациент
#глаза
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В Казани проверят ЧП с отказом в госпитализации ребенка с болями, который потом умер
В Казани проверят ЧП с отказом в госпитализизации ребенка, который потом умер
02 ноября 2023, 13:41

Фото: istock / sudok1

Территориальный орган Росздравнадзора по Татарстану и Министерство здравоохранени яначали проверку после смерти подростка, которому отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказались госпитализировать 16-летнего парня, который пришел к ним за помощью с жалобами на судороги в области шеи. На следующей день подросток умер дома. По информации местных СМИ, у ребенка было несколько хронических болезней, сосудистая дистония и он находился на учете у невролога.

«Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы. Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего», — сообщили в Минздраве. 
Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поручил аппарату надзорного ведомства взять на особый контроль выяснение причин и обстоятельств смерти ребенка.

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#врачи
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#контроль
#эксперты
#больницы
#дома
#информация
#новости
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В Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла
02 ноября 2023, 11:57

Фото: istocK/Soumen Hazra

Школьница принимала ванну в Ачинске, пока родителей не было дома.
Shot пишет, что девочка поставила телефон на зарядку и принимала ванну, листая социальные сети. В какой-то момент школьница не удержала телефон и уронила его.

Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током девочка скончалась. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.

Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в питерской школе после ночного дежурства обнаружили мёртвого охранника. ЧП случилось на Благодатной улице. Охранник на дежурстве захотел вспомнить детство и поиграть со своим пьяным другом в «ножички». Во время игры лезвие отскочило и воткнулось в правую голень. Мужчина потерял много крови.

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Сосед убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы
#телефон
#полиция
#новости
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Сосед убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы
02 ноября 2023, 11:14

Фото: iStock/BrianAJackson

Женщина оказалась случайной жертвой соседа по даче.
SHOT пишет, что вчера вечером 74-летнюю Тамару Г. обнаружили мёртвой рядом с её домом в селе Новая Чигла. Полицейские оперативно нашли убийцу. Им оказался 33-летний сосед по дачному участку Сергей С. 

Вечером он зашёл к женщине и попросил у неё алкоголя. Она отказала. Сосед разозлился, схватил топор и ударил обухом по голове. Она сразу же потеряла сознание. После чего Скоробогатов надругался над ней, а потом пошёл искать дальше, кто ему нальёт. 

Женщина скончалась на месте, не приходя в сознание. Убийца задержан. В 2019 году он уже был судим за кражу, а в 2009— по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений». 

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#убийство
#полиция
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