В Газе сообщили, что число погибших при ударах Израиля превысило 9000

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Число жертв палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9 061, раненых — до 32 тысяч. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы.
Отмечается, что среди погибших 3 760 детей и 2 326 женщин.
Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по лагерю беженцев Джебалия погибли десятки палестинцев.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова