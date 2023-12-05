Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Газе сообщили о более чем 16,2 тысячи погибших при израильских ударах

В Газе сообщили о более чем 16,2 тысячи погибших при израильских ударах

В Газе сообщили, что число погибших при израильских ударах возросло до 16 248
05 декабря 2023, 20:48
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

Число погибших в результате израильских бомбардировок сектора Газа с 7 октября возросло до 16 248 человек. Об этом говорится в заявлении правительства.
Отмечается, что ранения получили 43 616 человек.

Ранее глава генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что Армия обороны Израиля перешла к третьей фазе наземной операции в секторе Газа. По словам Халеми, на данный момент сухопутные силы окружают самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.


Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава.

Читайте также:

Генштаб Израиля объявил о начале третьей фазы наземной операции в Газе

Израиль ударил по дому в секторе Газа, погибли десятки людей

Минфин США внес в санкционные списки по России и Белоруссии 13 физлиц и 20 юрлиц
#израиль
#армия
#город
#контроль
#человек
#операции
#палестина
Читайте нас в
В Москве на Волгоградском проспекте взорвалось такси
В Москве на Волгоградском проспекте взорвался автомобиль JAC
05 декабря 2023, 18:10

Фото: iStock/Igor Vershinsky

На Волгоградском проспекте взорвался автомобиль такси JAC, пострадал водитель. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
«На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что пострадал водитель автомобиля. Он госпитализирован с ожогом руки. Также уточняется, что движение автомобилей по Волгоградскому шоссе в центр затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Накануне сообщалось, что в Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии. Страшная авария произошла в Бобровском районе на трассе М4 «Дон». По предварительным данным, водитель фуры не учел погодные условия и свои габариты и на высокой скорости влетел в колонну Росгвардии, состоящую из трёх автобусов, трёх «Уралов» и двух машин сопровождения. Погиб пассажир большегруза, пострадали пятеро росгвардейцев.


Читайте также:

Машина певца Сергея Трофимова попала в ДТП в Новой Москве

На юге Сахалина обвал сопки заблокировал участок автодороги

Россиянин устроил смертельную аварию в Гоа и оказался в канализации
#движение
#шоссе
#водитель
#возгорание
Читайте нас в
WCVB-TV: На Багамах акула растерзала женщину через день после свадьбы
05 декабря 2023, 17:58

Фото: istockphoto/RamonCarretero

Неподалеку от острова Нью-Провиденс, входящего в состав Багамских островов, акула напала на 44-летнюю туристку из США. Получив многочисленные травмы от зубов хищника, женщина не выжила.
Жительница города Бостон в штате Массачусетс 3 декабря вышла замуж и на Багамы они с супругом отправились в свадебное путешествие. Она решила поплавать на падлборде неподалеку от курорта Sandals Royal Bahamian Resort, где они остановились. Акула атаковала туристку примерно в полутора километрах от берега.

Женщина получила рваные раны от зубов хищницы на туловище, бедре и руке. Вскоре подоспевший спасатель вытащил ее из воды и оказал первую помощь. Затем он доставил пострадавшую на берег, где медики провели ей сердечно-легочную реанимацию, но спасти новобрачную не удалось. В настоящее время неизвестно, какая именно акула набросилась на туристку.

Читайте также:

Американец забил акулу молотком и чудом избежал тюрьмы

В Египте около побережья заметили китовую акулу

Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье
#акула
#помощь
#путешествие
#женщина
#медики
Читайте нас в
Кирпичная стена обрушилась при сносе здания в Москве
Кирпичная стена рухнула на проезжую часть у «Менделеевской» в Москве
05 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/Roman Novitskii

Кирпичная стена обрушилась при сносе здания девятиэтажного здания у станции метро «Менделеевская» в Москве во время сноса здания 7 корпуса Российского университета транспорта в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что никто не пострадал. Однако буквально за несколько секунд до произошедшего в месте обрушения проходила группа людей и проезжали машины.

По информации источника, перекрыто только трамвайное движение. 

Ранее сообщалось, что в центре Москвы при обрушении в здании городской усадьбы «Торговый дом Г. И. Хаджи-Консты» погиб человек. По информации СМИ, часть потолочных конструкций рухнула между чердаком и вторым этажом. Под завалами оказались двое рабочих. Одного из них госпитализировали, второго спасти не удалось.

Читайте также:

19-летний игрок в мини-футбол столкнулся с соперником и умер

В Томске в тире повесили портреты Зеленского, Столтенберга и Байдена

Израиль ударил по дому в секторе Газа, погибли десятки людей
#движение
#машины
#здание
#взрыв
#люди
#москва
#улица
Читайте нас в
Мужчины изнасиловали товарища сломанной веткой в Вологде, пострадавший умер
Мужчина умер после изнасилования сломанной веткой в Вологде
05 декабря 2023, 17:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Вологде мужчина умер от кровопотери после того, как друзья изнасиловали его сломанной веткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 29 августа 29-летний мужчина гулял с друзьями. Мужчины выпили, а затем поспорили. Спор перешел в драку, в ходе которой товарищи сильно избили молодого человека. А после изнасиловали его сломанной веткой прямо на улице.

От полученных травм и обширной кровопотери пострадавший скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Преступники задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне сообщалось, что в Ижевске пьяный отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, а потом убил её мать и спрятал тело около дома. Девочка осталась дома с 27-летним Тимуром Ахтямовым. Он сильно напился, избил и изнасиловал девочку. Через несколько дней обо своем догадалась бабушка, глядя на состояние девочки. Она вызвала сотрудников полиции. Она рассказала своей дочери, матери пострадавшей о том, что случилось. Из-за этого между ними произошёл страшный конфликт, в ходе которого сожитель избил, задушил и попытался спрятать тело.

Читайте также:

В Подмосковье мужчина после развода изнасиловал 14-летнюю дочь

Таможенник изнасиловал пьяную туристку и пошел под суд

В Челябинской области 70-летний пенсионер-инвалид изнасиловал соцработника
#дело
#конфликт
#уголовное дело
#преступники
#пострадавший
#мужчины
#мужчина
#происшествия
Читайте нас в
19-летний игрок в мини-футбол столкнулся с соперником и умер
В Испании игрок в мини-футбол умер после столкновения головой с соперником на поле
05 декабря 2023, 17:18

Фото: iStock/Steevy84

Игрок испанского клуба по мини-футболу «Эль Атико» Рауль Хурадо Кальво скончался в возрасте 19 лет после удара головами с соперником на матче низших дивизионов чемпионата Каталонии по мини-футболу. Об этом говорится в официальном аккаунте команды в соцсетях.
Сообщается, что трагедия произошла 3 декабря. Кальво оперативно госпитализировали.

Медики пытались спасти юношу, однако сделать этого не удалось, 4 декабря он скончался. Соболезнования родным и близким погибшего выразила Федерация футбола Испании.

Ранее сообщалось, что в Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Прибывшие на место медики смогли только констатировать его смерть. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

Читайте также:

Облитый грязью астраханец из мести поджег автомобиль, только не того человека

Москвич скончался, выталкивая машину жены из сугроба

Под Магаданом подростки столкнули беременную девушку с моста из-за денег
#трагедия
#смерть
#соболезнования
#медики
#футбол
Читайте нас в
Израиль ударил по дому в секторе Газа, погибли десятки людей
При ударе по жилому дому в центре сектора Газа погибли более 30 человек
05 декабря 2023, 17:05

Фото: iStock/FelixRenaud

Более 30 человек погибли после удара по жилому дому в секторе Газа. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
По информации агентства, ранения получили несколько десятков человек. 

Прежде сообщалось, что ракета, выпущенная из сектора Газа по территории еврейского государства, попала в жилой дом на юге Израиля. В результате инцидента, ранения получили две пожилые женщины. 

Очередная эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла 7 октября 2023 года. Члены группировки ХАМАС вторглись на территорию Израиля и установили контроль над несколькими районами и военными объектами. В качестве ответных мер, Израиль объявил о начале военной операции на территории анклава. 

Читайте также:

Раскрыты детали поездки Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ

ЦАХАЛ ликвидировал члена ХАМАС, который командовал нападениями 7 октября


 
  
#израиль
#жилой ракета
#палестина
#конфликт
Читайте нас в
Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни более 20 человек
Число погибших при извержении вулкана в Индонезии увеличилось до 22
05 декабря 2023, 16:19

Фото: istockphoto/Proxima13

В результате извержения вулкана Марапи в Индонезии, погибло 22 человека. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Глава поисково-спасательной службы Паданг заявил, что девять альпинистов, которые прежде числились пропавшими без вести, найдены без признаков жизни. Прежде сообщалось о 13 погибших в результате инцидента.

Извержение вулкана в Индонезии произошло 4 декабря и продолжалось не более пяти минут. В момент ЧП на склонах вулкана находились около 75 скалолазов. Эвакуация раненых продолжалась более шести часов. 

В настоящее время спасатели продолжают поиски людей. В спасательных операциях задействовано более 200 человек. Информации о россиянах, которые могли бы находится в списках погибших или пропавших в настоящее время.

Читайте также:

Тревел-блогер Кутовой рассказал о скрытых опасностях популярных курортов Азии

Самый крупный айсберг на планете может прекратить своё существование

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту в 14 километров
#спасатели
#чп
#эвакуация
#поиски
Читайте нас в
Москвич скончался, выталкивая машину жены из сугроба
05 декабря 2023, 15:56

Фото: iStock/DarthArt

В Москве умер мужчина, когда выталкивал машину своей жены из сугроба, у него случился приступ эпилепсии от перенапряжения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 78-летний пенсионер умер в Тверском районе Москвы. Жена попросила его подтолкнуть ее машину, чтобы выехать из сугроба. Однако помогая жене выехать, у него случился приступ эпилепсии. Женщина сразу вызвала скорую помощь и попыталась самостоятельно оказать мужу помощь. Однако спасти его она не смогла. Прибывшие на место медики смогли только констатировать его смерть.

Уточняется, что пенсионер недавно перенес COVID-19. Последствия вируса могли усугубить эпилептический припадок. Точную причину смерти будут устанавливать эксперты.

Читайте также:

Девятилетнюю девочку увезли в больницу с проткнутым спицами легким

В Москве пенсионер перепутал жидкость для снятия лака с лекарством и скончался

В Свердловской области нашли тело 16-летнего подростка
#помощь
#смерть
#пенсионер
#женщина
#эксперты
#медики
Читайте нас в
«Рука начала неметь»: Девочку ударило током в школе во время украшения класса
В Москве школьницу ударило током во время украшения класса к Новому году
05 декабря 2023, 15:33

Фото: istock / maxim4e4ek

В Москве школьница оказалась в больнице после предновогоднего украшения класса в школе №218. Восьмиклассницу ударило током, когда она прикрепляла гирлянду к интерактивной доске.

14-летняя девчонка помогала с украшением класса к Новому году. Отмечается, что эта школа входит в московский топ-70. Школьница вешала гирлянду, коснулась рукой интерактивной доски и получила заряд. Рука девочки начала неметь, ее немедленно отвезли в больницу. 

По факту происшествия в школе проводится проверка. Что конкретно стало причиной удара током — гирлянда или интерактивная доска, на данный момент неизвестно. 

Как сообщает «МК», сейчас девочку обследуют в больнице, ее состояние стабильное. Мама школьницы никаких претензий к преподавателям не имеет.

Читайте также:
В Италии ювелира приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство воров

В Волгограде спустя 20 дней нашли живой пропавшую мать двоих детей

В Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей

#школа
#проверка
#происшествия
#школьница
Читайте нас в
Достижения.рф