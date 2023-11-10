В Газе заявили о 25 погибших после удара Израиля по школе «Аль-Бурак»

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Израильская армия нанесли удар по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа. Погибло не менее 25 человек. Об этом заявил директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия, передает телеканал Al Jazeera.
«К нам поступили 25 погибших после обстрела больницы "Аль-Бурак"», - рассказал Абу Сальмия.
Ранее представитель минздрава в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявил, что детская больница Аль-Наср в анклаве регулярно обстреливается Израилем, детям угрожает смертельная опасность.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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