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В Геленджике площадь лесного пожара увеличилась до 15 га. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на министерство природных ресурсов Краснодарского края.
Отмечается, что на месте происшествия работают 195 спасателей и 45 единиц техники. При этом тушение осложняет ветер до 30 м/с.
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Диана Аванесян