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В Германии арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России

09 августа 2023, 18:33

Фото: iStock/cyano66

На западе ФРГ задержали гражданина Германии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.
Уточняется, что подозреваемый – сотрудник Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. Кроме того, оно занимается закупками военной техники для ВС ФРГ.

В Генпрокуратуре считают, что мужчина неоднократно обращался в российские посольства в Бонне и Берлине, где предлагал свои услуги шпионажа.


Также отмечается, что задержанный планировал передать российской стороне данные, полученные им на работе.

Судья Верховного федерального суда выдвинул обвинения и распорядился поместить мужчины под арест в следственный изолятор.

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#германия
#россия
#сотрудничество
#арест
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Администрация Сергиево-Посадского округа подтвердила гибель пострадавшей от взрыва
09 августа 2023, 18:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В администрации Сергиево-Посадского городского округа подтвердили информацию о смерти одной из пострадавших в результате взрыва производственно-складского здания. Там сослались на данные, полученные из больницы. Ранее о гибели женщины сообщил Telegram-канал SHOT.
«Поступила информация, что одна из пострадавших в результате полученных травм скончалась в больнице. Известно, что женщина 1978 года рождения работала в цехе №54 Загорского оптико-механического завода. Администрация приносит соболезнования родным и близким погибшей», – говорится в Telegram-канале администрации муниципалитета. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП. На месте работают сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека. 
 
В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации

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#подмосковье
#московская область
#взрыв
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#смерть
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#андрей воробьёв
#губернатор
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Под Саратовом женщина задохнулась из-за залетевшей в рот осы
SHOT: Под Саратовом оса залетела в рот 40-летней женщине, она стала задыхаться и умерла
09 августа 2023, 18:10

Фото: iStock/Josh Forwood

Под Саратовом на даче оса залетела в рот 40-летней женщине, после чего пострадавшая стала задыхаться и скончалась. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информациип портала, причиной смерти женщины стал приступ астмы, который спровоцировала оса, случайно залетевшая в горло. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи, не смогли спасти жизнь женщине, смерть наступила мгновенно. 

Ранее сообщалось, что московский театральный режиссер больше года пролежала мертвой в своей квартире. Соседи забили тревогу и вызвали сотрудников полиции, которые вскрыли дверь в домовладение и обнаружили мумифицированное тело женщины. 

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#смерть
#женщины
#соседи
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В Сергиево-Посадском округе после взрыва ввели режим ЧС
09 августа 2023, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Сергиево-Посадском городском округе после взрыва производственно-складского здания введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила замглавы администрации муниципалитета Оксана Ероханова по результатам заседания мобильного штаба.
«Режим ЧС – это особый правовой режим, который вводится для защиты граждан, имущества и окружающей среды от чрезвычайных ситуаций. Введение такого режима позволяет собирать, систематизировать и анализировать данные, привлекать дополнительные средства для восстановления пострадавших объектов», – приводятся слова Ерохановой в Telegram-канале администрации муниципалитета. 
Ранее «Радио 1» сообщало, что взрыв произошёл в производственно-складском помещении частной компании. Оно находится на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу.  
Взрывной волной задета часть помещений предприятия. Работники завода эвакуированы с места ЧП На месте работают сотрудники МВЛ, ФСБ, МЧС и скорой помощи. Последствия взрыва устраняются, выясняются его причины. 
 
Подтверждений того, что взрыв в Сергиевом Посаде произошёл из-за атаки беспилотника, на данный момент нет. Об этом заявил на месте ЧП губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
 
Он отметил, что разбор обломков разрушенного здания, где производили пиротехнику, займёт минимум 12 часов. Под завалами ещё могут находиться люди. Взрывом повреждено 38 жилых домов
 
По словам Воробьёва, за медицинской помощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 56 человек. Губернатор навестил пострадавших в больнице, куда поступили 43 человека. 
 
В администрации Сергиево-Посадского городского округа информировали о повреждении стеклопакетов в соседних зданиях.
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#чс
#чп
#сергиев посад
#взрыв
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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В тайге на Алтае пропала двенадцатилетняя девочка
СК: На Алтае развернули масштабные поиски двенадцатилетней девочки
09 августа 2023, 18:02

Фото: iStock/Sinicakover

В таежной местности Алтайского края пропала двенадцатилетняя девочка, сообщает Следственный комитет по региону в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, ребенок потерялся днем 8 августа. Девочка с родственниками направлялась в село Верх-Коптелка Тогульского района. Ее отпустили погулять, девочка ушла и не вернулась. Сперва родственники пытались найти ее самостоятельно, и в полицию обратились только к вечеру.

Сейчас на поиски девочки выдвинулись следователи и следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту пропажи несовершеннолетнего ребенка. 

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ВСУ обстреляли село Белгородской области, погиб один человек
Гладков: ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области, один человек погиб
09 августа 2023, 17:54

Фото: сайт Кремля

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Белгородскую область, 5 снарядов разорвались в центре поселка Горьковский, рядом со школой. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам губернатора, один человек погиб, еще четверо пострадали.

ВСУ осуществили очередной обстрел села с мирными жителями. Один из граждан получил множество осколочных ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью. Пострадавшие от обстрела были экстренно госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы.  

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Сельский депутат расстрелял офицера полиции в караоке-баре Владикавказа
09 августа 2023, 17:51

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

Депутат Собрания представителей села Октябрьского Кобесов расстрелял офицера полиции из травматического пистолета в караоке-баре «Облака» во Владикавказе. В настоящее время майор находится в реанимации.
Как сообщает телеканал SHOT, народному избраннику приглянулась администратор заведения и он начал довольно настойчиво оказывать ей знаки внимания. Однако девушка не ответила ему взаимностью. Тогда Кобесов начал орать на нее. Также отдыхавший в клубе 33-летний майор полиции посоветовал депутату умерить пыл и оставить девушку в покое.

После этого Кобесов переключил внимание на заступника. Он сначала полез в драку, а потом достал пистолет и начал палить в полицейского в упор. После инцидента прибывшие правоохранители депутата задержали. У него был изъят пистолет Grand Power-T12. В караоке-баре нашли 12 стреляных гильз. Во время конфликта агрессор был пьян. Сейчас с ним работают полицейские. Майора доставили в больницу с пулевыми ранениями плеча, груди, поясницы и кисти. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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#пистолет
#полицейские
#девушка
#депутат
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Один из пропавших без вести при взрыве в Сергиевом Посаде звонил жене из-под завалом
Пропавший без вести при взрыве в Сергиевом Посаде пытался дозвониться жене, предположительно, из-под завалов
09 августа 2023, 17:50

Фото: iStock/Srdjanns74

Житель Сергиева Посада, который числится пропавшим без вести после взрыва на оптико-механическом заводе, пытался дозвониться своей супруге спустя полтора часа после трагедии, сообщает Telegram-канал SHOT.
Супруга пропавшего без вести мужчины заявила, что он звонил ей спустя полтора часа после взрыва. Звонок она пропустила, сейчас дозвониться до него не может. Родственники 62-летнего мужчины уверены, что он звонил супруге прямо из-под руин завода.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число пострадавших в результате взрыва на частном предприятии в Сергиевом Посаде достигло 56. Он добавил, что на разбор завалов здания, где прогремел взрыв, спасателям понадобится около 12 часов.

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#взрыв
#сергиев посад
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Пожар на заводе в Сергиевом Посаде ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе в Сергиевом Посаде
09 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/Prathaan

Пожар на заводе в Сергиевом Посаде, на котором сегодня прогремел мощный взрыв, удалось ликвидировать на площади в 400 квадратных метров, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ в интервью «РИА Новости».
«Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

Напомним, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла. 

При этом, под завалами пострадавшего от мощного взрыва завода в Сергиевом Посаде все еще могут находиться люди. Экстренные службы пытаются установить местонахождение всех сотрудников завода, которые должны были находиться на рабочих местах, и понять, есть ли в списках без вести пропавшие.

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#сергиев посад
#пожар
#взрыв
#завод
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Умерла пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде
Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде скончалась в реанимации
09 августа 2023, 17:24

Фото: iStock/gorodenkoff

Пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде женщина скончалась в реанимации, сообщает Telegram-канал SHOT.
45-летняя Наталья Никитина находилась, у нее диагностировали ожоги ста процентов тела. Только что стало известно о ее смерти.

Напомним, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

Спасатели уже извлекли из-под завалов трех пострадавших. Уточняется, что всего пострадало 43 человека. На месте происшествия работают 15 машин скорой помощи, а также один вертолет Территориального центра медицины катастроф. Он оперативно доставляет пострадавших в медучреждения.

В настоящий момент под завалами все еще могут находиться люди.

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#смерть
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