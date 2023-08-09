В Германии арестовали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России

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На западе ФРГ задержали гражданина Германии, который подозревается в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Генпрокуратура ФРГ.
Уточняется, что подозреваемый – сотрудник Федерального ведомства вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера. Кроме того, оно занимается закупками военной техники для ВС ФРГ.
В Генпрокуратуре считают, что мужчина неоднократно обращался в российские посольства в Бонне и Берлине, где предлагал свои услуги шпионажа.
Также отмечается, что задержанный планировал передать российской стороне данные, полученные им на работе.
Судья Верховного федерального суда выдвинул обвинения и распорядился поместить мужчины под арест в следственный изолятор.
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В Генпрокуратуре считают, что мужчина неоднократно обращался в российские посольства в Бонне и Берлине, где предлагал свои услуги шпионажа.
Судья Верховного федерального суда выдвинул обвинения и распорядился поместить мужчины под арест в следственный изолятор.
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Анастасия Чинкова