В Германии и Нидерландах из-за урагана «Поли» погибли два человека

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В Нидерландах и ФРГ ураган «Поли» унёс жизни двух женщин.
АР пишет, что в Харлеме на автомобиль, где находилась женщина, упало дерево. В Германии в городе Реде женщина погибла также из-за упавшего дерева.
Королевский институт метеорологии Нидерландов предупреждал об опасности наивысшего уровня. На побережье к западу от Амстердама скорость ветра достигает 146 км/ч.
Многие рейсы в аэропорту «Схипхол» были отложены и отменены. На севере Нидерландов остановлено движение железнодорожного транспорта.
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Мария Фирсова