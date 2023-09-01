В Германии мужчина напал на украинского ребенка из-за отказа говорить по-русски

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В немецком городе Айнбек мужчина бросил 10-летнего украинского мальчика через мост в Мюленканал, так как ребенок говорил на родном языке и отказывался переходить на русский. Об этом пишет Bild, ссылаясь на местную прокуратуру.
Согласно сообщению, ребенок играл с другими украинскими детьми. Все они общались на своем родном языке.
Мальчик при падении получил травму головы и ноги. Но мужчина не остановился на этом и бросил в ребенка стеклянную бутылку. После происшествия неизвестный скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.
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«Он сказал, что вместо этого вам следует говорить по-русски. Потом он сказал, что войну начала Украина. Незнакомец сначала схватил девочку за волосы, затем схватил 10-летнего мальчика и швырнул его через перила моста в канал», – говорится в сообщении прокуратуры.
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Элина Позднякова