В Германии мужчина расстрелял добропорядочных жителей

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В коммуне Лангвайд в окрестностях немецкого города Аугсбурга мужчина ворвался в два многоквартирных дома и расстрелял троих человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает издание Bild.
По имеющейся информации, немецкой полиции удалось задержать подозреваемого. Мотивы стрелка, убившего минимум троих человек, остаются неясными, пишет РИА Новости.
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Артем Путинцев