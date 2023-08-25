В Германии обнаружили «человека-волка»

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В немецких горах Гарц сняли на камеру отшельника, которого часто называют «человеком-волком», сообщает Bild.
Отшельник живет в горах у города Бланкенбург. «Человека-волка» не раз видели местные жители. Немцы также находили его жилища, вырытые ямы и непотушенные кострища.
Теперь же Bild впервые опубликовал фотографию этого необычного человека. На ней худой, испачканный в грязи обнаженный мужчина сидит, опираясь на палку.
Женщина отметила, что мужчине примерно 40 лет. Кто он, и как оказался в таком положении - остается загадкой.
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Теперь же Bild впервые опубликовал фотографию этого необычного человека. На ней худой, испачканный в грязи обнаженный мужчина сидит, опираясь на палку.
«Когда мы достигли Песчаных пещер, мы увидели человека-волка. Он стоял наверху, над одной из пещер, держа в руках длинную палку, похожую на копье», - рассказала туристка, которая отправилась в эту местность, чтобы посмотреть пещеру и столкнулась с отшельником.
Женщина отметила, что мужчине примерно 40 лет. Кто он, и как оказался в таком положении - остается загадкой.
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Евгения Парфентьева