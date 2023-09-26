В Германии порноактера обвиняют в изнасиловании беженки с Украины

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области был зафиксирован один пожар 25 сентября на площади 0,09 га на территории Егорьевского лесничества в 6 километрах от деревни Бормусово.

Для оперативного тушения пожара было задействовано 8 человек личного состава лесопожарных служб и 4 единицы спецтехники, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Оперативное тушение пожара устранило угрозу ближайшим населённым пунктам.

Во вторник, 26 сентября на большей части территории Подмосковья передают I класс пожарной опасности, в Виноградовском и Талдомском лесничествах — II класс, в Бородинском, Волоколамском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском и Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IVкласс пожарной опасности.

В среду, 27 сентября на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

В четверг, 28 сентября на большей части территории земель лесного фонда региона ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — III класс, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Комлесхоз Московской области сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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