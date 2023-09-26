В Германии порноактера обвиняют в изнасиловании беженки с Украины

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Сам же немецкий порноактер заявил, что никакого изнасилования не было, а секс произошел по обоюдному согласию. По его словам, девушка выбежала на балкон и начала кричать про изнасилование. Потом она позвонила в полицию и назвала адрес дома, в котором находилась.
«Я вышел из себя и дал ей пощёчину. Я запер комнаты, чтобы она не взяла нож. Она кричала с балкона, я оттащила её оттуда, мы упали на пол. Я закрыл ей рот», - рассказывает мужчина свою версию событий в суде.
Выступление украинки в суде планируется уже в ближайшие дни.
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