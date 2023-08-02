В Германии россиянин сбежал из зала суда, заслушав приговор

Фото: IStock/7713Photography
В Германии, в федеральной земле Саар, ведутся поиски россиянина, который сбежал из суда после приговора.
Газета Bild пишет, что сегодня утром суд Саарбрюкена приговорил 28-летнего Алауди Джабраилова к заключению за угон автомобилей.
Вероятно, в суде сняли с мужчины наручники. Сразу же после оглашения приговора россиянин сбежал.
Издание перечислило приметы сбежавшего: рост 175 см, карие глаза, низкий голос. Джабраилов говорит на русском и французском языках.
Ранее сообщалось, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался полиции после разговора с главой региона Радием Хабировым.
Россиянин, который был направлен на прохождение психиатрической экспертизы сбежал и угрожал взорвать шоссе в Уфе. При военнослужащем было несколько гранат. Дезертир выдвинул сотрудникам полиции требование о прекращении уголовного преследования в отношении него, в связи с самовольным оставлением воинской части.
Мужчина также требовал доставить для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова. После разговора с Хабировым, военнослужащий сдался правоохранителям.
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Вероятно, в суде сняли с мужчины наручники. Сразу же после оглашения приговора россиянин сбежал.
Ранее сообщалось, что мужчина, угрожавший взорвать гранату в Уфе, сдался полиции после разговора с главой региона Радием Хабировым.
Россиянин, который был направлен на прохождение психиатрической экспертизы сбежал и угрожал взорвать шоссе в Уфе. При военнослужащем было несколько гранат. Дезертир выдвинул сотрудникам полиции требование о прекращении уголовного преследования в отношении него, в связи с самовольным оставлением воинской части.
Мужчина также требовал доставить для переговоров главу Башкирии Радия Хабирова. После разговора с Хабировым, военнослужащий сдался правоохранителям.
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Мария Фирсова