В Германии сторонники ХАМАС массово уничтожают израильские флаги

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
В городах Германии массово срывают флаги Израиля, размещённые на зданиях госучреждений в знак солидарности. Об этом сообщает издание Bild.
Издание приводит как минимум семь случаев, когда жители Германии, недовольные поддержкой Израиля, срывали, крали и повреждали израильские флаги. Такие инциденты происходят с разных городах по всей стране.
Также были случаи, например в Ахене и Майнце, когда граждане срывали флаги и публично сжигали их. В Мюнстере группа людей также публично порвала флаг.
Ранее стало известно, что дома, в которых проживают евреи, были помечены Звездой Давида. Однако сторонники Палестины обливали краской эти символы, поэтому власти рекомендовали избегать ношения иудейских символов и размещения их на своих домах.
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Также были случаи, например в Ахене и Майнце, когда граждане срывали флаги и публично сжигали их. В Мюнстере группа людей также публично порвала флаг.
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Анастасия Чинкова