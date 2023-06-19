В Германии загорелся крупнейший парк развлечений

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В парке развлечений «Европа-парк» в Германии произошел пожар
В крупнейшем парке развлечений в Германии произошел пожар. Об этом сообщается в региональной полиции, пишет агентство ТАСС.
Возгорание произошло в парке развлечений «Европа-парк». Сообщается, что это самый большой парк развлечений в стране. Его площадь составляет 100 га. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Посетители парка покинули его территорию, информации о пострадавших нет
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Филиппинах загорелся паром с пассажирами.
Возгорание произошло в парке развлечений «Европа-парк». Сообщается, что это самый большой парк развлечений в стране. Его площадь составляет 100 га. В настоящее время причины пожара устанавливаются. Посетители парка покинули его территорию, информации о пострадавших нет
Анастасия Крестьянова