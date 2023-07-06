В ГИБДД сообщили о росте числа ДТП с электросамокатами на 60%

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Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в России на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности.
Но, по словам Черникова, говорить о введении прав для вождения электросамокатами пока рано. При этом необходимо создавать условия для движения СИМов, пишут «Известия».
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