В Голландии нашли картину Ван Гога, похищенную в 2020 году

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В Нидерландах найдена картина Винсента Ван Гога, которая в 2020 году была украдена из Музея Сингера Ларена. Об этом пишет The Guardian.
Поисками картины занималась голландская полиция и арт-детектив Артур Бранд, которые неоднократно выступали с призывами вернуть украденное произведение искусства.
Такие призывы со временем окупились и некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, передал картину в синем пакете Ikea Бранду.
Сам Артур Бранд назвал возвращение произведения одним из величайших моментов в его жизни.
Картину Ван Гога украли 30 марта 2020 года из Музея Сингера Ларена, расположенного неподалеку от Амстердама. Ее стоимость оценивают в сумму от €3 млн до €6 млн.
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Такие призывы со временем окупились и некий мужчина, пожелавший остаться анонимным, передал картину в синем пакете Ikea Бранду.
Картину Ван Гога украли 30 марта 2020 года из Музея Сингера Ларена, расположенного неподалеку от Амстердама. Ее стоимость оценивают в сумму от €3 млн до €6 млн.
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Диана Аванесян