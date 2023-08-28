В Гондурасе мэр города Брус-Лагуна задержан за наркоторговлю

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В Гондурасе силовые структуры провели операцию против наркоторговцев карибского региона. В числе задержанных оказался мэр города Брус-Лагуна Уилмер Вуд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.
«В ходе операцим Nutos прокуратура ликвидировала три преступные организации, занимающиеся торговлей наркотиками, среди задержанных - мэр Брус-Лагуна», — цитирует агентство сообщение генпрокуратуры Гондураса.
По версии следственных органов, за последние пять лет три преступных организации координировали прием минимум 99 самолетов с кокаином из Южной Америки.
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