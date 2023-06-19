В горах Карачаево-Черкесии эвакуировали пропавших туристов

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Двое туристов самостоятельно спустились, ещё двоих эвакуировали с помощью вертолёта
РЕН ТВ пишет, что двух пропавших в горах Карачаево-Черкесии туристов обнаружили и эвакуировали вертолетом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ещё двое пропавших в горах туристов спустились самостоятельно.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области пропала семья из Москвы. РЕН ТВ пишет, что утром 17 июня туристы вышли на катере Yamaha-100 из Астрахани и двигались в сторону поселка Станья.
МЧС сообщает, что без вести пропали жители Москвы 1978, 1979 и 2011 годов рождения.
Ещё двое пропавших в горах туристов спустились самостоятельно.
МЧС сообщает, что без вести пропали жители Москвы 1978, 1979 и 2011 годов рождения.
Мария Фирсова