В горах Карачаево-Черкесии нашли восемь пропавших туристов

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Спасатели нашли восемь туристов из Краснодарского края, пропавших в горах Карачаево-Черкесии, живыми — МЧС
В горах Карачаево-Черкесии спасатели нашли группу из восьми потерявшихся туристов из Краснодарского края. Все они живы, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС.
В четверг, 29 июня, группа туристов из двадцати человек потерялась во время спуска с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Краснодарцы разделились, спасатели обнаружили первую группу из двенадцати человек на спуске. Оставшиеся восемь туристов не выходила на связь, в поисках были задействованы четверо спасателей и две единицы техники.
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В четверг, 29 июня, группа туристов из двадцати человек потерялась во время спуска с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Краснодарцы разделились, спасатели обнаружили первую группу из двенадцати человек на спуске. Оставшиеся восемь туристов не выходила на связь, в поисках были задействованы четверо спасателей и две единицы техники.
«Спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили группу туристов из Краснодарского края. Потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Медицинская помощь туристам не требуется», — проинформировали в МЧС.
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Диана Аванесян