В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой

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Тело российской альпинистки Надежды Оленевой нашли в горах Непала.
«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», —рассказал ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.37-летняя Надежда Оленева Himalayan Times сообщает, что 37-летняя российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири, которая находится в Непале. ЧП случилось вчера примерно в 11.25 утра. В это время команда российских альпинистов из трёх человек пыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.
«Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров»,-сказано в сообщении.Читайте также:
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