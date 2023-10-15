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В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой

15 октября 2023, 10:25
Фото: istockphoto/Olga Gudumac

Фото: istockphoto/Olga Gudumac

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой нашли в горах Непала.
«Тело обнаружено. Сейчас решается вопрос транспортировки, потому что посадка вертолета там невозможна», —рассказал ТАСС главный тренер сборной России Павел Шабалин.
37-летняя Надежда Оленева Himalayan Times сообщает, что 37-летняя российская альпинистка Надежда Оленева упала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири, которая находится в Непале. ЧП случилось вчера примерно в 11.25 утра. В это время команда российских альпинистов из трёх человек пыталась подняться на Дхаулагири без помощи базового лагеря или шерпы.


В 2022 году Оленева завоевала титул чемпионки России по альпинизму.

«Она упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров»,-сказано в сообщении.
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#альпинист
#чп
#горы
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В Свердловской области водитель сбил пешехода и сбросил его тело в канаву
15 октября 2023, 11:20

Фото: iStock/PinkBadger

Водитель в Свердловской области наехал на пешехода, сбросил его тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Уточняется, что происшествие случилось 12 октября в районе 04:30 (02:30 по московскому времени) в селе Коркинское Свердловской области. Автомобилист наехал на пешехода, после чего сбросил его тело в ближайшую канаву. От полученных травм пешеход 1969 года рождения скончался на месте.

На месте аварии сотрудники ГИБДД обнаружили осколки кузова автомобиля, по которым удалось найти его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который объяснил, что из-за плохой видимости не заметил человека на проезжей части и совершил наезд. Он также сознался в том, что оттащил тело в канаву.

В пресс-службе УГИБДД отметили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В горах Непала нашли тело альпинистки Оленевой
#дтп
#водитель
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#гибдд
#уголовное
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В Ярославской области мужчина обвиняет полицейских в подбросе наркотиков
15 октября 2023, 10:46

Фото: iStock/DedMityay

В данный момент проверяют оперативника центра противодействия экстремизму.
Baza пишет, что именно его задержанный обвинил в избиении и подбросе наркотиков. По словам мужчины, его били электрошокером в спину и подбросили в карман 50 г героина.
 
42-летний Денис был задержан в Угличе в конце августа. Полицейские остановили его машину. Во время обыска в кармане нашли свёрток с героином массой 53 г. Сообщается, что во время задержания к Денису была применена физическая сила. Сотрудники полиции указали это в рапорте. Обыск мужчины проходил при понятых, и они не заметили никакого насилия и видимых телесных повреждений у Дениса. Но сотрудники ФСИН заметили.
 
Когда задержанного привезли в СИЗО, сопровождающие обнаружили ссадины на его голове и отправили мужчину в больницу. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.
 
По словам самого Дениса, наркотиков у него не было. Их при задержании якобы подкинул ему капитан полиции, оперативник отдела ЦПЭ по Ярославской области.
 
По словам Дениса, когда он лежал на земле с застёгнутыми запястьями, оперативник нанёс ему несколько ударов по голове, а потом ударил шокером в спину. После положил свёрток с наркотиками в карман.
 
Следователи начали проверку. Коллеги полицейского, которые вместе с ним были на задержание Дениса, отрицают вину капитана.

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#наркотики
#полиция
#новости
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ВОЗ назвала эвакуацию больниц с севера сектора Газа смертным приговором
15 октября 2023, 10:17

Фото: istock / sanchezgrande

Всемирная организация здравоохранения назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более 2 тыс. тысяч пациентов из 22 больниц на севере Газы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы <...> может быть равносильно смертному приговору», — сказано в заявлении ВОЗ.
В организации также отметили, что в медицинские учреждения на севере Газы все еще поступают раненые люди и медработники тяжело справляются с работой. 

В ВОЗ назвали принуждение к перемещению больных в южную часть региона, где больницы работают на пределах , может стоить людям жизней. Организация призвала Израиль отменить эти приказы.
 
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#медработники
#люди
#новости
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В Барнауле отец 4 года занимался сексом с дочерью по её просьбе
15 октября 2023, 09:39

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Житель Барнаула 4 года занимался сексом с собственной дочерью по её просьбе.
Таким образом девушка пыталась побороть влечение к женскому полу, рассказывает мужчина.
 
Mash пишет, что в 11 лет девочка почувствовала симпатию к своей однокласснице. Школьница обратилась за советом к отцу. 40-летний мужчина выслушал дочь и порекомендовал познакомься с мальчиком. Но девочке советы не помогли. Тогда школьница предложила отцу заняться с ней сексом, чтобы избавить от мыслей.
 
Мужчина не увидел в этой просьбе ничего странного и 4 года занимался с дочерью сексом. В полицию обратилась мать девочки.
 
Мужчина задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом девочка просит не наказывать отца, так как инициатива исходила от неё.

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#секс
#родители
#дети
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Загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили
МЧС: загоревшийся после ДТП в Москве автомобиль потушили, пострадавших нет
15 октября 2023, 01:22

Фото: iStock/Chalabala

В Москве на проспекте Мира потушили пожар, возникший в автомобиле после ДТП. Как сообщает МЧС России, пожар был полностью ликвидирован всего за восемь минут, и по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Событие произошло в субботний вечер, когда один автомобиль врезался в другую машину сзади, что послужило причиной возгорания. На кадрах, опубликованных Дептрансом Москвы, видно, как внедорожник стал виновником столкновения, и в результате этой аварии легковой автомобиль загорелся. Однако в Госавтоинспекции Москвы уточнили, что по предварительным данным в этом ДТП никто не пострадал.

МЧС России также уточнило, что пожар потушили оперативно, при помощи шести пожарных и двух единиц специализированной техники.

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#мчс
#пожар
#автомобиль
#аварии
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При израильских обстрелах погибли десять врачей, заявили в секторе Газа
Минздрав: при израильских обстрелах сектора Газа погибли десять врачей
14 октября 2023, 18:41

Фото: iStock/Soumen Hazra

Министерство здравоохранения анклава со ссылкой на председателя местного комитета скорой помощи сообщило, что порядка десяти медиков в секторе Газа погибли в результате израильских бомбардировок, еще 27 получили ранения.
Ранее сообщалось, что число погибших в Израиле граждан РФ после атаки движения «ХАМАС» выросло до 16 человек. Посольство РФ сообщает, что ещё 8 россиян числятся в списках пропавших без вести.

Бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#оон
#посольство
#рф
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В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком
14 октября 2023, 18:11

Фото: Фотобанк Московской области

7-летний мальчик и его родители погибли в аварии с двумя фурами в Челябинской области.
В региональном УГИБДД сообщает, что авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.

В Kia Rio находились 37-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 7-летний сын. Все они скончались на месте происшествия.
 
Проводится проверка.

Ранее в Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком. 44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.

На месте аварии погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai. С травмами госпитализирован водитель грузовика.

Проводится доследственная проверка.

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В Москве в ливневом коллекторе обнаружили два трупа

В Липецкой области погиб 8-летний мальчик из Балашихи
#челябинск
#дтп
#аварии
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В Москве в ливневом коллекторе обнаружили два трупа
14 октября 2023, 17:57

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два трупа извлекли из ливневого коллектора в Северном Бутове.
360tv пишет, что на месте работают оперативные службы, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что три человека скончались от отравления угарным газом в селе Давыдовка Саратовской области. 

Женщина и двое мужчин погибли, отравившись угарным газом в частном доме. Об этом рассказал начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

«По предварительным данным, в ночное время в Пугачевском районе в селе Давыдовка на улице Советская в частном доме три человека отравились угарным газом. Все обстоятельства произошедшего выясняются», - сказано в сообщении.
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#чп
#полиция
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Победителю шоу «Танцы» Щебету грозит до 3 лет тюрьмы за хранение наркотиков
14 октября 2023, 17:34

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Победителю шоу «Танцы» Дмитрию Щебету грозит до трех лет тюремного заключения за хранение наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, Щебета задержали в Москве с наркотиками. Сотрудники ДПС остановили такси в 3 часа ночи на Звенигородском шоссе.

Во время проверки сотрудниками ДПС Щебет сильно нервничал, когда ему задали вопрос о наличии запрещенных веществ или предметов, он стал переживать еще сильнее.  Его задержали и увезли в полицейский отдел.

У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества. Однако из-за невнятной речи танцор не смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда у него появились наркотики. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических веществ».

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