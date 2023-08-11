В горах Восточного Саяна у туриста, который вышел на маршрут один, случился инфаркт

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Сотрудники МЧС вылетели на вертолёте Ми-8 из Улан-Удэ в Окинский район.
Telegram-канал МЧС Бурятии пишет, что спасателям поступил сигнал о резком ухудшении самочувствия 53-летнего мужчины, который вышел в одиночку на маршрут в природном парке «Шумакские источники». Он путешествовал один и не прикреплялся к туристической группе.
Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.
Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае, найдена живой. Девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь. В поисковых работах участвовали следователи, следователи-криминалисты Следственного комитета, полиция, сотрудники МЧС, волонтёры и неравнодушные граждане.
В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.
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Спасатели обнаружили мужчину с признаками инфаркта и доставили в тяжёлом состоянии на вертолёте в Иркутск.
В МЧС сообщили, что девочку нашли живой в удовлетворительном состоянии в 3,5 км от села, где она пропала.
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Мария Фирсова