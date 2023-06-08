В городе Бердянск Запорожской области взорвался автомобиль

Фото: Фотобанк Московской области / Елизавета Клушина
Автомобиль взорвался в городе Бердянск Запорожской области
В Запорожской области взорвался автомобиль, передаёт ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что происшествие произошло около дома №15 на улице Северной в городе Бердянск около шести часов вечера по московскому времени.
В данный момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и спасательных служб.
Более подробная информация об инциденте уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Военные из 38-й бригады Вооружённых сил Украины подорвались на собственной мине, переходя из населённого пункта Янтарное в место впадения реки Днепр.
Уточняется, что происшествие произошло около дома №15 на улице Северной в городе Бердянск около шести часов вечера по московскому времени.
Более подробная информация об инциденте уточняется.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Военные из 38-й бригады Вооружённых сил Украины подорвались на собственной мине, переходя из населённого пункта Янтарное в место впадения реки Днепр.
Яна Таёжная