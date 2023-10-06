В городе Темрюк учитель ОБЖ изнасиловал своего ученика во время похода

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Суд в городе Темрюк Краснодарского края арестовал учителя ОБЖ, который изнасиловал своего ученика во время похода, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 33-летний Сергей Тернавский преподавал ОБЖ, историю и обществознание, а также работал в местном Центре детско-юношеского туризма и экскурсий. Помимо этого, Тернавский являлся членом избирательной комиссии администрации города Темрюка.
В августе стало известно, что во время одного из походов Тернавский надругался над своим учеником, 14-летним мальчиком. Мало того, после изнасилования учитель несколько месяцев издевался над школьником, уверяя его, что наказать педагога не выйдет, поскольку он обладает особым статусом в местной администрации. Других же учеников он уверял, что мальчик врет.
Позже, мать школьника все же написала заявление в полицию. 8 августа против Тернавского возбудили уголовное дело.
6 октября Крымский районный суд Краснодарского края арестовал бывшего учителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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В августе стало известно, что во время одного из походов Тернавский надругался над своим учеником, 14-летним мальчиком. Мало того, после изнасилования учитель несколько месяцев издевался над школьником, уверяя его, что наказать педагога не выйдет, поскольку он обладает особым статусом в местной администрации. Других же учеников он уверял, что мальчик врет.
6 октября Крымский районный суд Краснодарского края арестовал бывшего учителя. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева