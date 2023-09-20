В Госдуме назвали виновных в массовых взрывах газа

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«Никакие инициативы и законы ситуацию не поменяют, пока мы человеческий фактор не исключим. Такие случаи происходят иногда не по злому умыслу, а из-за случайности. У нас почему-то есть деньги на то, чтобы похоронить, переселить граждан, выплатить компенсации, а вот для того, чтобы установить газовые анализаторы, даже самые дешёвые, на это денег нет. Сейчас есть такие анализаторы, которые сразу передают сигнал в аварийную службу», — сказала Галина Хованская.
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