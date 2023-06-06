В Госдуме обвинили ЦРУ и СБУ в отравлении россиян «Мистером Сидром»

Фото: Фотобанк Московской области
Евгений Федоров допустил, что виновниками массового отравления россиян «Мистером Сидром» могут быть ЦРУ и СБУ
Роспотребнадзор изымает из продажи в Москве алкогольную продукцию после случаев отравления напитков «Мистер Сидр», сообщили в столичном управлении ведомства. Это делается после массового отравления этим сидром людей в Ульяновской и Самарской областях. По последней информации, погибли 18 человек. Депутат Госдумы Евгений Федоров уверен, виновником массового отравления может быть ЦРУ. Об этом он заявил в беседе с «Радио 1».
По его словам, если в этом были финансовые интересы, то это прямое мошенничество, которое привело к смерти людей. Однако он подчеркнул, что это может быть и диверсионная работа, потому что Центральное разведывательное управление США занимается, в том числе, и отравлениями.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самаре остановили фуру с 810 литрами смертельного сидра.
«Я не исключаю, что это диверсия. Дело в том, что это сидр, он имеет определенную технологию приготовления. То, что там раздавали, это была подделка, какая-то смесь метанола с чем-то», - отметил Федоров.
«Конечно, они реализуют это через свой филиал в Киеве, потому что над Службой безопасности Украины даже висит американский флаг. Вполне возможно, что это было реализовано через них. У нас беженцев с Украины более трех миллионов, агенты вполне могут быть под ними замаскированы. Это мы видим и по террористической деятельности, и по наведению беспилотников. Довольно серьезное в России ЦРУ-шное украинское подполье», - объяснил Федоров.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Самаре остановили фуру с 810 литрами смертельного сидра.
Татьяна Лаврова