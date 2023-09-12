В Госдуме призвали приговорить Мизулину к 100 часам исправительных работ

Вице-спикер Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта для «серийных доносчиков», сообщает Telegram-канал SHOT.
Даванков выступил автором этой инициативы и призвал назвать ее «законом Мизулиной». Подобную реакцию у парламентария вызвало обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Минобороны РФ с просьбой немедленно призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу в ВС РФ. Тем же вечером блогер экстренно купил билет в Дубай и выехал из страны.
По мнению Даванкова, Мизулина «спугнула» его. Он также призвал приговорить политика к сиправительным работам.
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По мнению Даванкова, Мизулина «спугнула» его. Он также призвал приговорить политика к сиправительным работам.
«Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», - отметил Даванков.
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Евгения Парфентьева