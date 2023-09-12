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В Госдуме призвали приговорить Мизулину к 100 часам исправительных работ

Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта под названием «закон Мизулиной»
12 сентября 2023, 17:49
Вице-спикер Владислав Даванков заявил о подготовке законопроекта для «серийных доносчиков», сообщает Telegram-канал SHOT.
Даванков выступил автором этой инициативы и призвал назвать ее «законом Мизулиной». Подобную реакцию у парламентария вызвало обращение главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в Минобороны РФ с просьбой немедленно призвать тиктокера Даню Милохина на срочную службу в ВС РФ. Тем же вечером блогер экстренно купил билет в Дубай и выехал из страны.

По мнению Даванкова, Мизулина «спугнула» его. Он также призвал приговорить политика к сиправительным работам.


«Уверен, что 100 часов обязательных работ принесут стране куда большую пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете», - отметил Даванков.

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#минобороны рф
#политика
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#госдума
#законопроект
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Дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант
12 сентября 2023, 18:10

Фото: iStock/AlexLinch

Подмосковный дом создателя самого известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, два дома Горецкого в одинцовском посёлке имени Малевича перешли по наследству его сыну. В одном из них он жил, а второй сдавал гражданину Азербайджана Мураду Ахнудзазы.

К несчастью, сын Горецкого умер, а дома, по праву, перешли его внуку. Однако, официально вступить в наследство он сможет только через полгода. Сейчас же законный хозяин дома не может выгнать из него Ахнудзазы.

Мигрант три месяца не платит по счетам, избил внука Горецкого, якобы за то, что тот отключил ему свет, а также долгое время развлекался там с некой девушкой, повергнув дом в разруху. Веселье продолжалась до тех пор, пока к Ахнудзазы не приехала жена. 

На мигранта уже написали несколько заявлений в полицию, на него также жалуются соседи, однако, никаких мер принято пока не было. 

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#мигрант
#дом
#соседи
#подмосковье
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В Петербурге число случаев отравления готовой едой из доставки выросло до 274
12 сентября 2023, 17:46

Фото: iStock/LENblR

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило о том, что зарегистрировано 274 случая кишечной инфекции после покупки готовой еды «Грин Бокс».
Отмечается, что у 56 заболевших обнаружена Salmonella, в стационарах города на данный момент находятся 137 человек. 

Напомним, в Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена.

В ходе проверки производственных помещений компании «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения санитарных стандартов. 

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#проверки
#дом
#бокс
#человек
#компании
#нарушения
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URA.RU: Жительница Челябинска устроила групповой секс со школьниками
12 сентября 2023, 17:40

Фото: istock / kicsiicsi

В Уйском районе Челябинской области 34-летняя женщина устроила групповой секс с двумя 15-летними подростками. Информацию сообщает URA.RU источник в силовых структурах.

По информации издания, на прошлых выходных  женщина проводила время в компании со школьниками, употребляя алкоголь. После распития спиртных напитков они решили заняться сексом. Как заявляет женщина, все произошло по согласию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). Журналисты URA.RU связались с пресс-службой Следственного комитета по региону, комментировать ситуацию те отказались. 

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#секс
#алкоголь
#женщина
#школьники
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Житель Ставропольского края решил стать рабовладельцем и купил себе мужчину
12 сентября 2023, 17:31

Фото: iStock/Sinenkiy

Житель Ставропольского края решил стать рабовладельцем и купил себе мужчину за 8 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что 70-летний Василий из Михайловска захотел иметь прислугу еще два года назад. По этой причине он попросил своего знакомого по имени Григорий найти раба для эксплуатации по хозяйству.

Спустя некоторое время Григорий нашел недалеко от заправки 43-летнего мужчину из села Старомарьевка. Отмечается, что Василий предложил за найденного мужчину восемь тысяч рублей. Что происходило с проданным мужчиной за все это время, остается неизвестным. 

В понедельник, 11 сентября, на рабовладельца Василия и его друга Григория завели уголовное дело. На данный момент Григорий находится в розыске.

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#дело
#уголовное дело
#человек
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Пассажиров самолета застали во время секса в туалетной кабине
12 сентября 2023, 17:17

Фото: iStock/Kateko

Молодую пару поймали во время секса в туалетной кабине самолета, сообщает Telegram-канал SHOT.
Самолет направлялся из Англии на Ибицу. Пассажиры стали жаловаться, что туалет занят на протяжении очень долгого времени, экипажу пришлось принимать меры, в дверь стал ломиться бортпроводник. Ему удалось открыть кабинку, в которой плотским утехам предавалась молодая пара. Распахнувший дверь мужчина покраснел от смущения. 

Когда самолет приземлился, любовников забрал наряд полиции. 

Вчера нетрезвый россиян, по пути из Таиланда, попытался открыть дверь самолета прямо на ходу. Мужчина внезапно вскочил со своего места, ломанулся к аварийному выходу и начал открывать его. К счастью, авантюра не удалась. Мужчину схватили бортпроводники и привязали к креслу.

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#самолет
#пассажиры
#секс
#великобритания
#полиция
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Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной на 200 тысяч рублей
12 сентября 2023, 17:06

Фото: iStock/Владимир Федоренко

Мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гацунаева оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал 112.
16 июня Бабушкину с мужем задержали в центре Москвы сотрудники ГАИ. При проверке документов сотрудники правоохранительных органов нашли в машине пакетик с белым порошком.

Выяснилось, что актриса с мужем везли в автомобиле наркотики.

Гацунаеву предъявили обвинение по двум уголовным статьям – «Незаконный оборот наркотиков» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сегодня стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч Гацунаева, признав его виновным в незаконном хранении наркотиков и применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что свою вину он полностью признал.

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#суд
#наркотики
#обвинение
#актриса
#гаи
#москва
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Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы
Количество госпитализированных из-за сибирской язвы выросло до девяти человек
12 сентября 2023, 17:03

Фото: iStock/RHJ

Число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек. Об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб района.
Сообщается, что все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. 

Ранее сообщалось, что сибирская язва подтвердилась у всех 8 человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где ранее были выявлены два очага заболевания. 

Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.

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#охота
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#пациенты
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#заболевания
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Авиаэксперт Романов назвал возможную причину авиапроисшествия под Новосибирском
Авиаэксперт Романов назвал причиной вынужденной посадки самолёта отказ гидравлики
12 сентября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Diy13

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов высказал предположение о том, что наиболее вероятной причиной вынужденной посадки самолёта под Новосибирском стал отказ гидравлики.
«Я считаю, что причина — да, возможно, отказ гидравлики, из-за этого они не могли выпустить механизацию. Возможно, не хватило бы взлётно-посадочной полосы в Омске, поэтому они решили лететь в Новосибирск, но не учли, что расход топлива очень сильно увеличивается», — пояснил в беседе с RT Романов.

Он отметил, что при этом какая-то гидравлика всё-таки должна была работать, иначе самолёт просто было бы нереально посадить. По его словам,  самолёт имеет три взаимозаменяемые гидравлические системы, поэтому при отказе одной две другие выполняют её функцию, а отказ всех систем невозможен.

А лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов дополнил теорию с нарушением работы гидравлики, отметив, что могла произойти её герметизация.

«Есть целый «букет» отказов, к которым может привести неисправность гидросистемы. Но у них она частично работала.  Возможно, произошла герметизация этой системы на самолёте, поскольку он подвержен вибрации, особенно на взлёте и посадке. Во время вибрации происходит самая неприятная ситуация. Есть такое понятие «усталость», «нагрузка металла», могут трубки лопаться, определённые гайки откручиваться, если не «законтрено», — поделился в беседе с «Царьградом» Красноперов.

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#новосибирск
#самолет
#происшествие
#поле
#техника
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Трое мужчин на самокатах обокрали и подожгли автомобиль на севере Москвы
12 сентября 2023, 16:16

Фото: istock / djedzura

Жительница подмосковья 35 лет, владелица авто, припарковала его около гаражного кооператива в Войковском районе. Ночью трое молодых людей разбили, обокрали и подожгли автомобиль. Позже ей передали, что машина сгорела.
Владелица авто с мужем приехали на место события и стали смотреть камеры видеонаблюдения. Трое парней кидались камнями в автомобиль, прыгали по крыше, били машину ногами, ограбили ее  и в итоге подожгли. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Виновников нашли, ими оказались москвичи 18, 19 и 23 лет. Молодые люди признались, что украли аккумулятор, магнитолу, и пакет с латунными фитингами, но продать награбленное не успели. Ущерб оценен в 350 тысяч рублей. 

«В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде», — сообщили в пресс-службе МВД.

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#мвд
#автомобиль
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#машина
#поджог
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