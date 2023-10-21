В Госдуме заявили о задержании оскорбивших самарского губернатора мигрантов

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, задержали. Об этом Хинштейн написал в своем телеграм-канале.
По словам главы комитета Госдумы, задержанными оказались два брата, уроженцы Таджикистана. Хинштейн отметил, что злоумышленники на регулярной основе совершали преступления и драки.
Сообщается, что старший брат находится под арестом, а младшего экстрадируют из РФ.
Напомним, в период с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами. В результате побоищ некоторые их участники получили травмы.
Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Пять обвиняемых по данному делу арестованы.
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Сообщается, что старший брат находится под арестом, а младшего экстрадируют из РФ.
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Екатерина Коршунова