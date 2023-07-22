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В Греции из-за аномальной жары скончался доставщик еды

АМНА: В Греции 46-летний курьер службы доставки еды умер от теплового удара
22 июля 2023, 03:22

Фото: iStock/aapsky

В Греции на острове Эвбея в городе Халкида получил смертельный тепловой удар 46-летний доставщик еды. Об этом сообщает АМНА.
В публикации говорится, что мужчина стал первой жертвой аномальной жары в Греции.

Курьер почувствовал недомогание после рабочей смены и вызвал скорую помощь. Однако спустя некоторое время после госпитализации пациент скончался.


Предположительно, смерть наступила из-за «остановки сердечно-легочной деятельности под воздействием экстремально высокой температуры». О точной причине смерти станет известно после вскрытия.

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#Греция
#жара
#курьер
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В украинском городе Кропивницком прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили, что в Кропивницком прогремели взрывы
22 июля 2023, 03:45

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В городе Кропивницкий (Кировоград) звучат взрывы. Об этом сообщает «Суспильне».
«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — пишет украинское издание.

Отмечается, что в регионе также звучит воздушная тревога.

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#Украина
#взрывы
#воздушная тревога
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В Кировоградской области Украины сработала система ПВО
Украинские СМИ сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
22 июля 2023, 03:33

Фото: iStock/Zeferli

На Украине система ПВО сработала в Кировоградской области. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«ПВО дорабатывает только в Кировоградской области», — пишет украинское издание.

Минобороны РФ в настоящее время не давало комментариев по поводу данной информации.

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#система ПВО
#Украина
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В Днепропетровской области прогремели взрывы
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
22 июля 2023, 03:16

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Днепропетровской области Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал «Дом».
По информации украинского канала, на территории региона сработала система ПВО и звучит воздушная тревога.

Минобороны РФ в настоящее время не давало комментариев по поводу взрывов.

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#Днепропетровская область
#взрывы
#Украина
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Пострадавший при ЧП катера в Финском заливе скончался в больнице
Пострадавший при затоплении катера в Финском заливе скончался в больнице
22 июля 2023, 01:44

Фото: Фотобанк Московской области

Человек, пострадавший при затоплении катера в Финском заливе, скончался в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
В пятницу, 22 июля, стало известно о затоплении катера в Финском заливе. Предварительно, все находящиеся на судне были спасены. Один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В следственном управлении уточнили, что в Финском заливе затонула моторная яхта «Карвер 41» с девятью людьми на борту.

«В результате затопления люди были спасены и доставлены на берег, один человек с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение, где в последующем скончался», — цитирует агентство текст сообщения.

По одной из версий, причиной происшествия могла быть лопнувшая выхлопная труба яхты.

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У побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью

После затопления яхты в Финском заливе один человек госпитализирован

В Санкт-Петербурге кроссовер наехал на полицейского и водителя при оформлении ДТП
#Финский залив
#пострадавший
#больница
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У побережья Флориды обнаружили акул с кокаиновой зависимостью
NYP: Ученые нашли у побережья Флориды акул с кокаиновой зависимостью
22 июля 2023, 01:08

Фото: iStock/Nautilus Creative

На побережье Флориды рыбаки заметили странное поведение акул, которое, как выяснилось позже, связано с употреблением ими кокаина. Об этом пишет The New York Post.
Местные жители рассказали о нехарактерных повадках акул. По их словам, некоторые хищники подплывали к людям, что им не свойственно. Кроме того, была замечена песчаная акула, кружившая вокруг несуществующего объекта.

Морской биолог Том Херд и эколог Трейси Фанара осмотрели территорию для выяснения причины. Специалисты заключили, что виной странному поведения акул стали контрабандисты, которые выбрасывают за борт пакеты с кокаином, видя неподалеку пограничников.

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#акулы
#Флорида
#кокаин
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После затопления яхты в Финском заливе один человек госпитализирован
Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии после затопления яхты в Финском заливе — СК РФ
22 июля 2023, 00:26

Фото: iStock/Niklz

В результате затопления катера в Финском заливе один человек госпитализирован в тяжелом состоянии, все находившиеся на яхте спасены. Об том пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Уточняется, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время детали происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что прогулочная яхта с пятью людьми на борту пошла ко дну в Финском заливе.

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#яхта
#Финский залив
#затопление
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В Санкт-Петербурге кроссовер наехал на полицейского и водителя при оформлении ДТП
В Петербурге полицейский и водитель при оформлении ДТП погибли под колесами кроссовера
21 июля 2023, 23:55

Фото: Фотобанк Московской области

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге (КАД) в результате наезда кроссовера погибли водитель автомобиля Cadillac и сотрудник полиции, который оформлял ДТП с его участием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД России.
Уточняется, что ДТП произошло в четверг, 20 июля, в Пушкинском районе Петербурга на 65 км внешнего кольца КАД.

«Автомобиль Hyundai Santa Fe совершил наезд на инспектора ДПС ОСБ №2 ГИБДД, оформлявшего ДТП без пострадавших между уборочным автомобилем «Камаз» и автомобилем Cadillac», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Инспектор ДПС и 45-летний водитель Cadillac скончались на месте происшествия от полученных травм.

Водители кроссовера Hyundai Santa Fe и «Камаза» госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об этом ДТП, уголовное было может быть передано следственному управлению Санкт-Петербурга.

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Подмосковные спасатели помогли коллегам из Тверской извлечь из болота лошадь
21 июля 2023, 22:54

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли спасти лошадь, увязшую в реке в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Случай произошёл у деревни Ульяново. Рано утром за помощью к работникам противопожарно-спасательной службы обратились коллеги из соседнего региона. 
 
Они рассказали, что обнаружили на реке Шоша напуганное животное, увязшее в заболоченном устье водоёма. Специалисты пригласили ветеринара, и тот ввёл животному успокоительное. Затем огнеборцы обвязали лошадь пожарными рукавами и с помощью автоцистерны вытащили на берег. 
 
Спасательная операция длилась семь часов и завершилась успешно. Хозяева лошади, владельцы частной конюшни, поблагодарили спасателей за помощь и профессионализм.

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#Московская область
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#животное
#лошадь
#Тверская область
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В Самарской области задержали мать, бросившую маленьких детей одних дома
21 июля 2023, 21:52

Фото: iStock/SB Arts Media

В Самарской области сотрудники полиции задержали женщину, которая на несколько дней оставила одних в квартире трехлетнюю дочь и двухмесячного сына. Об этом сообщили в телеграм-канале «МВД Медиа».
Уточняется, что детей поместили в приют. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что плач детей услышали соседи, которые вызвали полицию. На данный момент здоровью и жизни малышей ничего не угрожает.

Согласно статье 156 УК РФ, женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Ранее 27-летняя женщина была судима за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Отмечается, что о здоровье и воспитании детей она не заботилась.

Напомним, ранее жительница Самары на полгода бросила детей в возрасте одного, двух и трех лет у знакомой. При этом женщина тратила детские пособия на собственные нужды.

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#Самарская область
#дети
#родители
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