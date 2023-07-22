В Греции из-за аномальной жары скончался доставщик еды

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В Греции на острове Эвбея в городе Халкида получил смертельный тепловой удар 46-летний доставщик еды. Об этом сообщает АМНА.
В публикации говорится, что мужчина стал первой жертвой аномальной жары в Греции.
Курьер почувствовал недомогание после рабочей смены и вызвал скорую помощь. Однако спустя некоторое время после госпитализации пациент скончался.
Предположительно, смерть наступила из-за «остановки сердечно-легочной деятельности под воздействием экстремально высокой температуры». О точной причине смерти станет известно после вскрытия.
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Курьер почувствовал недомогание после рабочей смены и вызвал скорую помощь. Однако спустя некоторое время после госпитализации пациент скончался.
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Диана Аванесян