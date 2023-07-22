В Греции из-за аномальной жары умер доставщик еды

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46-летний курьер скончался в греческом городе Халкида.
Афинское агентство новостей AMHA пишет, что это первый летальный случай, который вызвала аномальная жара.
Мужчина работал в таверне-гриле без трудового договора. Он доставлял еду в полуденные часы. При этом правительство ограничило работы доставок еды с 12:00 до 17:00.
Сообщается, что мужчина вернулся домой после работы и почувствовал себя плохо. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.
Точную причину смерти установят после вскрытия. Полиция подозревает владельца таверны в непреднамеренном убийстве. Мужчину арестовали, но потом по распоряжению прокурора отпустили.
В Греции установилась сильная жара из-за антициклона, прибывшего в Южную Европу из пустыни Сахары.
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Мужчина работал в таверне-гриле без трудового договора. Он доставлял еду в полуденные часы. При этом правительство ограничило работы доставок еды с 12:00 до 17:00.
Точную причину смерти установят после вскрытия. Полиция подозревает владельца таверны в непреднамеренном убийстве. Мужчину арестовали, но потом по распоряжению прокурора отпустили.
В Греции установилась сильная жара из-за антициклона, прибывшего в Южную Европу из пустыни Сахары.
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Мария Фирсова