В Греции погибли пилоты разбившегося пожарного самолета

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Пилоты самолета Canadair CL-215, разбившегося при тушении пожаров на острове Эвбея, погибли. В Вооруженных силах объявлен трёхдневный траур, сообщает министерство нацобороны Греции.
«Решением министра национальной обороны Никоса Дендиаса в вооруженных силах объявлен трехдневный траур в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС лётчиков пожарного самолета CL-215, действовавшего на острове Эвбея», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что момент падения самолета показал местный телеканал ERT. Перед падением самолет повредил дерево, в результате чего повредилось крыло.
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Диана Аванесян