В Греции во время тушения пожара разбился самолёт

Фото: iStock/supergenijalac
В Греции на острове Эвбея разбился самолёт которые занимался тушением пожара. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что самолет слил воду на очаг возгорания, после чего задел верхушки деревьев и потерпел крушение в районе селений Платанистос и Каристос в горном районе. Уточняется, что экипаж не катапультировался и погиб на месте авиакатастрофы. В кабине было два пилота.
На место ЧП уже выехали пожарные и спасательные бригады. Подробности уточняются.
Территорию Греции охватили сильные пожары, с которыми не удается справиться из-за жаркой погоды и сильных ветров. Экс-глава министерства обороны страны Панос Камменос призвал обратиться к России с просьбой поставить самолеты-амфибии Бе-200, приспособленные для борьбы с огнем. Вывоз людей с острова Родос уже стал самой массовой эвакуацией за всю историю страны.
Читайте также:
Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан
РИА Новости: С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов
Лесной пожар охватил три отеля на Родосе, туристов эвакуировали
На место ЧП уже выехали пожарные и спасательные бригады. Подробности уточняются.
Читайте также:
Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан
РИА Новости: С острова Родос из-за лесных пожаров эвакуировали более двух тысяч туристов
Лесной пожар охватил три отеля на Родосе, туристов эвакуировали
Элина Позднякова